Aktor insecure sa bukol ni hunky bagets

Napikon ang hunk actor na ito sa mas batang aktor dahil inaakusahan niyang ginagaya nito ang mga shirtless poses niya sa social media.

Magkasama sa isang show si Kuya Hunk at Bunso Hunk, pero mukhang may rivalry na sila dahil lang sa pagpapakita ng topless photos nila. Imbes na ang aktingan ang paglabanan nila, abs at palakihan ng bukol ang nagiging competition nila sa isa’t isa.

Tuwing may ipo-post daw si Bunso Hunk na topless sa social media account nito, kinukumpara ni Kuya Hunk ang post nito sa mga naging post niya dati. Napansin niya na ginagaya ni bunso kung paano siya mag-pose ng sexy. Ang masaklap pa ay mas maraming likes na natatanggap si bunso kesa kay kuya.

“Nai-insecure tuloy si kuya kay bunso. Kasi nga naman, pakiramdam niya ay ang tanda na niya, eh wala pa naman siya sa edad na 30 at ilang taon lang ang pagitan ng edad nila ni bunso. Ang mga netizen din naman kasi, nampipikon. Kinu-comment nila na mas fresh at sariwa si bunso kesa kay kuya. Mas makinis at mukhang mas mabango. At ang nakakalokah pa ay mukhang mas daks si bunso kesa kay kuya. Si kuya raw kasi puro press release pero walang pruweba. Si bunso, may proof agad sa maraming Felix Bakat post niya sa social media!” tawa pa ng source namin.

Kaya si Kuya Hunk, todo effort na mas pagandahin pa ang katawan niya at magpabakat. Pero epic fail pa rin. Si Bunso Hunk kasi, effortless. Kahit hindi raw nito intensyon na magpabakat, kusang bumabakat kaya stress si kuya parati! (Ruel Mendoza)