Aktibidad sa sports pabubuksan ng PSC

ISINUMITE ng Philippine Sports Commission (PSC) nitong Miyerkoles sa Department of Health ang rekomendasyon nito para sa muling pagsasagawa ng iba’t ibang outdoor physical activities pati sa sa mga sports sa paunti-unti nang pagbabalik sa normal ng bansa matapos maapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Ang dokumento, na kinilala bilang Filipino Fitness and Recreational Sport-Reintroduction Tool o Filipino First, ay ang pag-aaral na isinagawa ng PSC Medical and Scientific Athlete Services Sports Science professionals sa pamumuno ni Dr. Randy Molo.

“We know that sports and physical activities are still very important to strengthen one’s immune system during this COVID-19 health crisis,” sabi ni PSC Chairman William ‘Butch’ Ramirez.

Asam ng Filipino FIRST framework na maitakda ang mga alituntunin kung paano nito maisasagawa muli ang mga aktibidad sa sports na nakagabay sa maingat at may sinusunod na sistema para sa mas ligtas at mas sigurado na pagbabantay sa kalusugan ng mga atleta pati na komunidad.

Inirekomenda ng PSC ang mga kondisyon na kailangan na maabot sa iba’t ibang sitwasyon base sa community quarantine. Wala naman paritkular na binanggit na sports.

Alinsunod ito sa pahayag ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na ang gobyerno ay gumagawa ng paraan na payagang maisagawa ang mga aktibidad sa sports basta naoobserbahan ang physical distancing sa GCQ.

“We are hopeful that the DOH and the Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) will consider the recommendations submitted to provide a guide for our citizenry who are eager to engage on outdoor activities again,” sabi ni Ramirez. “In the end we all need to follow the guidelines set by the IATF and the LGUs.”

Dahil na rin sa nagaganap na global health crisis, nagdesisyon ang PSC na itigil ang lahat ng inoorganisa nitong mga event at national sports competitions tulad ng pagho-host ng bansa sa 10th ASEAN Para Games, Philippine National Games (PNG), Philippine Youth Games-Batang Pinoy, at 2020 National Sports Summit, bilang pagsunod na din nito sa IATF guidelines at parte sa precautionary measure para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. (Lito Oredo)