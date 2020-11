Aktibidad sa Sinulog 2021 kinansela

Opisyal nang kinansela ang ilang aktibidad sa pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu City dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon sa mga Cebu City official, nagpalabas na ng joint advisory ang mga opisyal ng Basilica Minore del Santo Niño de Cebu at Cebu City Police Office na nagsasabing hindi na isasagawa ang ilang aktibidad sa 456th Fiesta Señor sa Enero 17, 2021.

Kabilang sa kanseladong aktibidad ang traslacion ng mga imahe ng Santo Niño at Our Lady of Guadalupe, penitential walk with Jesus on the opening salvo, penitential walk with Mary on the last day of the novena, fluvial procession at reenactment ng first baptism, planting of the cross at first wedding, solemn foot procession at proposed Cebu provincial pilgrimages.

Isasagawa na lang umano ang mga aktibidad sa Abril 2021 kung saan ipagdiriwang din ang ika-500 taong anibersaryo ng pagdating ng imahe ng Santo Niño sa lugar. (Riz Dominguez)