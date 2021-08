Aksyon para sa pagkain

Ngayong may pandemya, marami po ang umaasa sa ayuda pero marami rin ang umaaksyon para matugunan ang kanilang pangangailangan sa sapat at masustansyang pagkain.

Isa po sa kanila si Aling Leony Sarenas, isang senior citizen sa Commonwealth, Quezon City. Pinatunayan n’yang pwede ang agrikultura sa syudad o ang tinatawag na “urban farming.”

Nang magsimula ang pandemya at magkaroon ng krisis sa pagkain, ginawang taniman ng prutas at gulay ni Aling Leony ang rooftop ng kanilang bahay.

Naimpluwensiyahan din ni Aling Leony ang kanyang mga ka-baranggay. Ngayon, marami na silang nagpapatubo ng binhi at nagtatanim sa kani-kanilang bakuran sa tulong na rin ng kanilang lokal na pamahalaan.

Noon, gumawa po tayo ng mga training program sa TESDA para turuan ang ating mga kababayang magtanim, mangisda, at mag-proseso ng pagkain sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga farm schools at pagbibigay ng scholarship para sa training sa Food Processing at Agri-Fisheries.

Isa rin po sa mga naging sanhi ng krisis sa pagkain ay ang pagtama ng African Swine Fever (ASF) kung saan lubhang naapektuhan ang mga magbababoy o hog raisers.

Sa pagdinig natin sa Senado, natuklasan po nating dalawang taon nang “delayed” ang Department of Agriculture sa paglalatag ng isang komprehensibong estratehiya sa pagsugpo sa African Swine Fever.

Umaksyon po tayo at sinuportahan ang mga grupo ng hog raisers and farmers sa kanilang panawagang ilagay sa prayoridad ang pagbibigay ng tulong sa mga local hog raiser. Pumirma rin po tayo sa resolusyong humihikayat sa pangulo na i-recall o bawiin ang Executive Order 128 na magluluwag sa restriksyon sa pag-angkat ng karneng baboy.

Kinondena rin po natin nang hindi maipatupad ang “indemnification program” kung saan dapat sanang mabayaran ng P5,000 kada ulo ng baboy na apektado ng ASF, at ng halagang P10,000 kada ulo kung pasok ito sa panuntunan ng Philippine Crop Insurance Corporation.

Samantala, nagpapasalamat naman po tayo sa Nestlé Philippines sa pakikipagtulungan sa inyong lingkod para mamahagi ng 2,874 na mga “Nestlé Kasambuhay Kits” sa ating mga kababayan sa Bocaue, Pulilan, Malolos City, Balagtas, at Meycauayan City sa Bulacan.

Kaugnay po ito ng “Kasambuhay ng Pamilyang Pilipino Program” bilang paggunita sa ika-110 taon ng Nestlé sa Pilipinas kung saan kalahating milyong pamilya ang makikinabang sa nasabing programa.

Ipapamahagi po natin ang mga kasambuhay kit sa mga Bulakenyo ngayong linggo para maibsan ang pangangailangan nila sa pagkain lalo na po ‘yung magbibigay sa kanila ng nutrisyon tulad ng calcium, habang patuloy sila sa pagbabanat ng buto.

Bawat Kasambuhay Kit po ng Nestle ay naglalaman ng Bear Brand Adult Plus, Bear Brand Sterilized, Bear Brand PMD Swak, Milo Powder, Milo Ready-to-drink, Nutren Jr., Nescafe Creamy White, at Maggi Sarap.

Kaugnay pa rin ng aksyon sa pagkain at layuning gawing mas malusog ang pamilyang Pilipino, isinusulong po natin bilang inyong Asyonman sa Senado ang Senate Bill No. 1280 o ang “Traffic Light Nutritional Labeling Scheme on Food Packaging Act” para mapigilan ang tinatawag na “double burden of malnutrition” o ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong kulang sa nutrisyon at sa kabilang banda ay ‘yung overweight o may obesity.

Isa po sa mga itinuturong dahilan nito ay ang pagbaba sa porsiyento ng kinakaing mga gulay at prutas sa loob ng mga tahanan habang pataas naman ang dami ng kinakaing “junk food” na kalimitang gawa sa harina at may mataas na content ng taba, asin, at asukal.

Makakatulong po ang ating Senate Bill No. 1280 para magabayan ang ating mga kababayan sa pagpili ng mga pre-packed na mga pagkain sa pamamagitan ng paglalagay ng color-coded nutrition level para agad makita ng ating mga kababayan kung ang produkto ay may mataas, katamtaman, o mababang amount ng fat, sugar, and salt.

Sama-sama po tayo sa mga aksyon upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at nutrisyon ng Sambayanang Pilipino.