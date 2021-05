Aksyon kinondena ‘isang papel’ statement ni Duterte sa WPS panalo

Hindi nagustuhan ng Aksyon Demokratiko (Aksyon) ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang pirasong papel at basura lamang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na paboran ang Pilipinas kontra China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Para sa grupo, ang ganitong pahayag ay nagpapakita lamang kung gaano gustong paboran ni Duterte ang China.

Dagdag pa ng Aksyon, ang pasya ng internasyunal na korte ay kinikilala ng malalaking bansa gaya ng US, Japan, Canada, Australia at Russia.

Ayon pa sa grupo, ang paghahamon ni Duterte ng debate kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ay lalo pang nagpakita ng kawalan ng respeto ng Pangulo sa arbitral ruling, maging sa sinumpaan nitong tungkulin na protektahan ang teritoryo ng bansa, lalo pa’t si Carpio umano ang isa sa mga lumaban para sa teritoryo ng bansa sa internasyonal na korte.

Hindi rin pinalampas ng grupo ang umano’y pagkakalat ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado ng mga kasinungalingan at maling impormasyon tungkol sa issue ng China at ng Pilipinas.

Para sa Aksyon, dapat ipaglaban ni Duterte ang nasabing desisyon ng korte.

“The utter disregard by Duterte on the facts surrounding the reasons why the previous administration pursued the case smacks of mere politicking in aid of 2022 and to deceive the Filipinos about the truth: Duterte is China’s lackey,” saad ng grupo sa kanilang pahayag. (Mark Joven Delantar)