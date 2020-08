Aksidente sa bahay

Ika-limang buwan na magmula ng tayo ay naisalagay sa quarantine dahil sa pandemyang dulot ng Covid19, at ang karamihan sa atin ay nanatili pa rin sa ating mga bahay. Panawagan sa atin ay “Stay at Home”. Ito ay dahil nais nating maiwasan ang mabilis na pagkalat ng virus na ito. Sa bahay, kalimitan ay na maximize ang panahon na ito sa pamamagitan ng pagpahinga. Ang iba ay ginamit ang pagkakataon na magawa ang mga bagay na isinantabi dahil sa sobrang pagkabusy. Paglinis ng husto ang naprayoridad. Ngunit ang pangilan ngilan ay itinuring mistulang kulungan ang kanilang tahanan. Gayon pa man, kahit na nasa bahay lamang, may mag aksidente pa rin na nangyayari. Ang kadalasang nangyayari ay nahuhulog o nadudulas, nalalaglagan, natatalisod o nabubugbog, at nahihiwa. Hindi pa kabilang dito ang nakuryente, nasunog, nalason, at na choke.

Kung ang mga nauna ang nangyari, ang unang gagawin ay lagyan ng yelo, 15 minutos, kada dalawang oras, sa loob ng 24 oras. Ito ay para magkaroon ng vasoconstriction nang hindi masyadong magpasa ang lugar na naapektuhan. Kung naigagalaw naman ang mga kasu-kasuan, ipahinga at obserbahan. Ngunit kung hindi maigalaw, o di kaya mayroong nakikitang depormidad, huwag na munang galawin, kumuha ng matigas na bagay, gaya ng karton, kahoy, o plastic at itali o i-tape ito para magsilbing gabay o splint nang hindi gumalaw ang apektadong lugar. Ito’y para maiwasan ang maaaring maging kumplikasyon lalong lalo na sa mag ugat, nerves, muscle at balat. Kung sakaling may makitang dugo dahil sa hiwa, hugasan ng tubig at sabon upang malinis ang lugar, at makita ng mabuti kung gaano naapektuhan at gaano kalalim ang sugat. Kung malala ang mga ito, dalhin agad sa pinakamalapit na ospital, health center, o klinika.

Nangyayari talaga ang mga aksidente, ngunit pwede naman natin itong maiwasan sa pamamagitan ng: 1) paglinis sa paligid, lalong lalo na sa mga madalas na daanan na pasilyo ng maiwasan matalisod sa mag bagay bagay. 2) siguraduhing maliwanag ang mga ito, 3) at panatiliing tuyo nang hindi basta basta madudulas at madadapa. 4) Kung may mga madudulas na rugs o carpet, alisin ang mga ito, o siguraduhing hindi ito gagalaw. 5) mas mainam magkabit ng mga hawakan, kapitan, o hand rails sa mga hagdan, pasilyo, at banyo. 6) panatiliing maayos ang mga kagamitan, lalo na nag mga nasa kabinet o tukador. Higit sa lahat, 7) maging aware at conscious sa ating kapaligiran ng hindi tayo maaksidente.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.