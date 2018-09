Akoa silang higala nganong akoa silang ipabilanggo – Duterte ngadto sa ubamg sakop sa Magdalo

Gitubag ni Presidente Rodrigo Duterte ang pangutana ni Senador Antonio Trillanes IV kun nganong siya lang ang gibaliwala nga amnestiya nga unta daghan silang Magdalo nga mibatok kaniadto kagamhanan.

Matud sa Presidente nga prerogative niya kini isip pangulo sa nasud.

Gipasabot sa Presidente nga wala niya sugua ang pagsusi sa papel sa senador tungod si Solicitor General Jose Calida ang nakabantay niini.

”Ang sagot ko sa kanya is, it’s the President’s prerogative. You read the Philippine Constitution. “The President shall have the power to pardon and grant amnesty with the concurrence, with the agreement with Congress”, ‘yan lang,” matud sa Presidente.

Kaya aniya hindi nito isinama ang ibang mga Magdalo dahil wala siyang problema sa mga ito, at kaibigan niya ang mga ito.

“Wala man akong, wala man akong problema sa ibang nag-coup d’etat, puro kaibigan ko man sila yan. So sabi ko, bakit ko sila ipakulong?,” dugang pa sa Presidente.