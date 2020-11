Ako, nanlalaki? Fake news – Robredo

Pinabulaanan ni Vice President Leni Robredo ang alegasyong nanlalalaki siya.

Sa Facebook kahapon, pinunto ng Bise na dalawa sa nili-link sa kanya na mga indibidwal ay mga kaibigan niyang bakla. Samantala, may party-mate din siya na nagtatrabaho para sa kanya kaya aniya madalas silang makitang magkasama.

Ito, matapos tanungin kamakailan ng nanggagalaiting Pangulong Rodrigo Duterte kung saan umuuwi si Robredo matapos ang trabaho, isyu na pinagtuunan ng pansin ng mga supporter ng Pangulo.

“Ikaw, noong gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba, dalawang bahay? Nagtatanong lang ako. Kay congressman ka. Kaninong bahay ka natagalan?,” usisa pa ni Duterte noong Martes.

Wika ng Bise, kabastusan ang binabato ng mga fake news purveyor kapag wala na silang matinong argumento.

“Third picture is again a purveyor of fake news. Di ko lang alam kung paano ito pinalaki ng magulang niya. Nakakaawa. […] At tuwing wala na silang matinong argumento, kabastusan na ang ibinabato,” ani Robredo.

“Marami nang beses nilang sinabi na nanlalaki ako. Ilang beses, nag post ng mga pictures na kung sino sinong kasama ko, sinasabing boyfriend ko. Dalawang beses, kaibigan kong gay yung napagbintangan.”

“Pero yung paulit ulit na ginagamit, yung nagtratrabaho for me na assigned ng aming partido to handle my political needs. Siya yung kadalasan nag cocoordinate ng lahat na concerns with politicians and with local leaders. Pag ang lakad ko may halong engagement with politicians, kasama siya sa team,” dagdag niya.

Matagal na aniya nilang inisnab ang paratang dahil hindi ito totoo pero hinarap na nila ito nang magdesisyon silang pumalag na sa mga maling impormasyon.

“Matagal ko itong hindi pinapansin kasi hindi naman totoo. Pero noong mag decide kaming i call out na yung mga fake news, ito yung isa sa pinaka una naming kinonfront. Nasa facebook page namin yung video nito. Pero paulit ulit pa din ginagamit pag ubos na yung argumento nila,” wika ng Bise.

“And hindi ko lang gusto kasi sinasali pa yung pamilya niya. Napakabait sa amin ng buong pamilya niya. Tumutulong sila sa maraming proyekto namin hanggang ngayon. Huwag na sana nilang idamay sa kabastusan nila kung ako lang naman ang pinupuntirya nila,” sabi niya pa.

https://www.facebook.com/leni.robredo/posts/10220792057683609

Walang binanggit na pangalan si Robredo pero paniwala ng ilan, tinutukoy niya si dating Quezon City Rep. Jorge “Bolet” Banal, na kasapi ng Liberal Party at lumahok sa kampanya ni Robredo sa pagka-bise presidente noong 2016.

Maraming Duterte supporters ang matagal nang inuugnay sina Robredo at Banal.

Samantala, binigkas ng Pangulo ang kanyang mga akusasyon laban sa Bise Presidente matapos saklolohan ng huli ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Marikina, Rizal, at Cagayan Valley. (SDC)