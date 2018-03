Ako lang ang nagpasuka kay Lucio Tan ng P7B – Duterte

Ipinamukha ni ­Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kritiko na siya lang ang Presidenteng nakasingil sa bil­yon-bilyong pisong atraso sa buwis sa gobyerno ng negosyanteng si Lucio Tan.

Sa kanyang talum­pati sa 145th Founding Anniversary and 2nd Kanlahi na ginanap sa Bulwagang Kanlahi sa Tarlac City noong Miyerkoles ng hapon, sinabi ng Pangulo na ilang lider na ng bansa ang nagdaan subalit hindi nagawang masingil ang tax liability ng business tycoon.

Wala aniyang na­ging presidente ng bansa na mapasunod si Tan para bayaran ang kanyang atraso sa buwis sa gobyerno dahil may utang na loob ang mga ito sa negosyante.

“Kung hindi ako nag-Presidente, makuha kaya ninyo ‘yung 7 billion na utang. Ilang Presidente dumaan? Was there somebody able to collect the taxes?” ang tanong ng Pangulo.

Matatandaang inihayag noon ni Pangulong Duterte na tinanggihan nito ang alok na tulong ni Tan noong panahon ng kampanya dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob at ayaw makompromiso ang trabaho.

Bago nakasingil ang gobyerno sa atraso sa buwis ni Tan ay kinakailangan pang magbanta ni Pangulong Duterte na hindi nito palalapagin sa airport ang mga eroplano ng Philippine Airlines kung hindi babayaran ang ilang taong pagkakautang sa gobyerno.

Binigyan pa ng taning ng Presidente ang negos­yante para bayaran ang utang sa buwis na kalaunan ay tumugon at nagbayad ng bilyon-bilyong piso.

Ngayong wala ng atraso si Tan sa gobyerno ay nangako si Pa­ngulong Duterte na wala nang maririnig na mura at patutsada sa kanya ang business tycoon, at magiging magkaibigan na sila.

Katunayan ay nagpasalamat pa ang Pa­ngulo sa tulong ni Tan nang sunduin ng PAL ang mga umuwing distressed overseas Filipino worker (OFW) mula sa Kuwait at walang ginastos ang gobyerno kahit singko.