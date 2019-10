Ako buntis? Hahaha – Nadine

Gaya nang dapat asahan, nasorpresa si Nadine Lustre sa sitsit na buntis siya ngayon sa kasintahan, live in partner na si James Reid.

Sa presscon para sa lalabas na reality dance, singing search ng ABS-CBN 2, ang “Your Moment” na kung saan ay si Nadine, kasama sina Boy Abunda at Billy Crawford ang mga judge, nausisa sa aktres ang tungkol sa lumabas na blind item, na nagsasabing isang sikat na aktres mula sa isang sikat na love team ang buntis sa kasalukuyan.

Dahil hindi pa naman lumalamlam ang JaDine, at si Nadine ay ka-live in ni James, isa ito sa napaghihinalaang natutukoy sa blind item.

Nang matanong namin si Nadine sa isyu, nagulat siya at natawa sa narinig.

Apparently, hindi nakaabot kay Nadine ang isyu kaya naloka siya. At agad naman niyang itinanggi ang isyu.

“Ha? Ako buntis? Hahahaha!” natatawang reaksiyon niya.

“Hindi naman po galing sa akin ang issue, kaya huwag na lang pong paniwalaan,” dugtong pa niya.

Base sa pigura ni Nadine ngayon, malabong mapaghinalaang buntis ito lalo at humpak ang kanyang tiyan. Ni katiting ay walang bakas na nagdadalantao ito.

Labas ang tiyan ni Nadine sa suot nito, at walang nakikitang palantandaan na may isang buhay sa loob ng tiyan nito.

Napakaganda ni Nadine ngayon. Malayo na ito sa dating Nadine na unang inilunsad sa team-up nila ni James.

Medyo payat lang ito at ayon sa kanya ay nagkasakit dahil sa pabago-bago ng panahon.

Gretchen, Marjorie pinayuhan ni Boy Abunda na lumapit sa Diyos

Kahit malapit na kaibigan ni Gretchen Barretto si Boy Abunda, wala raw siyang alam sa malalim na sigalot ng una at sa kapatid nitong si Marjorie Barretto.

Matagal na raw hindi nag-uusap sina Gretchen at Boy, at gaya ng iba ay sa social media lang napapanood at nababasa ng King of Talk ang kaganapan sa magkapatid.

Hindi nga lang naniniwala si Boy na labis ang pagkamuhi sa isa’t isa nina Gretchen at Marjorie lalo’t alam niyang malapit na malapit sa isa’t isa ang dalawa noon.

“Nagmahalan ‘yan, they were super close with each other,” sabi pa ni Boy.

Hindi masabi ni Boy kung kailan magkakaayos ang dalawa, pero katulad ng iba ay umaasa rin siyang magkakapatawaran at muling magiging malapit sa isa’t isa sina Gretchen at Marjorie.

Kung sakaling makakausap niya na magkaharap ang dalawa, ang sasabihin lang daw ni Boy ay i-surrender ng magkapatid ang kanilang mga sarili sa Diyos.

Samantala, muling babalikan ni Boy ang pagiging reality search judge via “Your Moment”, ang pinakamalaking talent search ng Kapamilya network na ang premyo ay tig-2 milyong piso sa dalawang winner sa magkahiwalay na category na singing at dancing.

Huling nag-judge si Boy sa “Star Circle Quest” na pinagmulan ni Erich Gonzales.

Tony Labrusca baka malaos dahil kay Julia

Tila hindi apektado ang Kapamilya network sa isyu ni Julia Barretto, o sa galit ng mga netizen sa aktres, kaugnay sa pagsawsaw nito sa away ng ina na si Marjorie at tiyahing si Gretchen.

Heto nga at may bago siyang project na leading man si Tony Labrusca. May pamagat itong “I AM U” na ipu-produce ng IdeaFirst Company ng mag-asawang Perci Intalan at Jun Lana.

Sumalang na sa story conference ang dalawa na bahagi rin ng posting ng aktres sa kanyang IG. Ito ang unang project na dumating sa palad ng kontrobersyal na aktres matapos ma-cremate ang kanyang lolo.

Base sa mga comment na umabot na sa higit sa 1,000 at mahigit sa 100,000 likes, marami pa rin ang nagmamahal at sumusuporta sa aktres sa socmed. Malalaman kung may karisma pa ito kapag naipalabas na ang nasabing project.

May mga nagsasabi rin na baka malaos si Tony dahil ipinareha kay Julia. Malakas daw makahawa si Julia sa ganu’ng sitwasyon. Tingnan na lang daw ang nangyari kay Gerald Anderson ngayon.