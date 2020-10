AKO Bicol tumukod kay Pope Francis sa kasalang beki, tibo

Nagpahayag ng suporta ang Ako Bicol party-list hinggil sa opinyon ni Pope Francis na kilalanin ang civil union o pagkakasal sa batas ng mga mag-partner na may parehong kasarian.

“The Holy Father, the anointed leader of the Catholic Church, has spoken. While some were understandably upset or shocked, we must take the Pope’s words in their proper context. Same sex civil unions are totally different from the holy sacrament of matrimony in Church,” sabi ni Ako Bicol Congressman Zaldy Co.

Dagdag ni Co, may bigat man ang mga salita ng Santo Papa, kailangan pa rin na magpasa ng batas ang Pilipinas na papaya sa pagsasagawa ng same sex civil union.

“I think the Pope explained it beautifully: ‘Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God,” dagdag ni Co.

Aniya, kailangan ng civil union law upang magkaroon ng legal na proteksyon ang mga couple na may parehong kasarian. Giit pa ni Co, ang pagiging bakla ay hindi immoral, ang mga immoral aniya ay ang panggagahasa, sexual harassment, at pang-aabuso laban sa mga taong kabilang sa ibang sexual orientation o kasarian.

Sabi pa niya, naging matapang ang Santo Papa sa pag-aanunsyo ng nasabing isyu at walang ibang pinuno ng Simbahang Katolika ang gumawa nito sa mga nakalipas na siglo. “It’s not for us to judge; we have to listen,” giit pa ni Co.

Ayon pa sa Bicolan solon, ang lahat ay pantay sa paningin ng Diyos, “Being gay or lesbian is not any person’s fault so let’s not discriminate.”