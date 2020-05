Ako Bicol, Sunwest Care sanib-puwersa: Quarantine facility tinayo sa Albay

Nagtulungan ang Ako Bicol Party-list at ang Sunwest Care Foundation, Inc. sa paggawa ng isang temporary emergency quarantine facility sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) sa Legazpi, Albay.

Ang pasilidad ay magagamit bilang holding area para sa mga suspected at probable COVID-19 patient. Meron itong 22 hospital beds 6 lababo, 4 banyo, hugasan at mga cubicle.

Meron din itong 2 nurse station, isang swabbing counter at hiwalay na entrance at exit para sa mga health personnel at COVID-19 patient.

Sabi ni Ako Bicol Rep. Elizaldy Co, naaayon ang pasilidad sa WTA Design Studio guidelines alinsunod sa World Health Organization (WHO) standards at Temporary Quarantine Facility guidelines ng Department of Health (DOH).

Mahalaga aniya ito sa paghihiwalay ng mga regular na pasyente ng BRTTH mula sa mga sasailalim sa COVID-19 testing.

“We thank the Sunwest Care Foundation and Bicol Regional Training and Teaching Hospital for collaborating and ensuring the completion of this very important project . Together, we will fight COVID-19,” ani Co.

Hanggang nitong Abril 29, meron nang 39 COVID-19 case sa Rehiyon ng Bicol: 7 ang nasa ospital, 28 ang gumaling at 4 ang namatay.