Ako Bicol Garbin: Cha-Cha hindi maaawat

Hindi na maaawat ang pag-arangkada ng Charter Change (Cha-Cha) dahil ngayon na ang tamang panahon para isasakatuparan ito lalo na’t kailangan maibangon ang ekonomiya ng bansa, ayon kay Ako Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin Jr.

“When you speak of the timing, it is the right time. I always say it’s always the right time to do the right thing and this is the right thing to do,” giit ni Garbin.

Si Garbin ang chairman ng House committee on constitutional amendments.

Ayon pa kay Garbin, inaksiyonan na ng Kamara ang mga prayoridad na panukala tulad ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) at Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy (ARISE) kung kaya wala na siyang nakitang dahilan upang hindi nila isulong ang Cha-Cha na nakasentro sa mga probisyon ng Saligang Batas na may kinalaman sa ekonomiya. (Eralyn Prado)

es. (Eileen Mencias)