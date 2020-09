Ako Ay May Titi, makabuluhang aklat

Mabentang-mabenta sa mga aklatan ang first edition ng pambatang aklat na Ako Ay May Titi, kuwento ni Genaro R. Gojo Cruz, guhit ni Beth Parrocha.

Si Ginoong Segundo Matias mula sa Lampara Books ang publisher ng nasabing aklat.

Kwento ni Sir Segundo Matias sa kanyang Facebool account: “Unang sabi pa lang sa akin ng manunulat na si Genaro na, ‘May gusto akong gawin, Ako Ay May Titi,’ hindi ako nagdalawang-isip. Ang pumasok sa isip ko noon ay ganito — Kailangan ito ng bata. Noon pa man, hindi pa ako publisher, ay alam kong marami nang nagtatanong na—Papaano ko ba sasagutin ang anak ko kung ano ito? Bakit ako may ganito? Ang titi ng bata ang kanayang itinuturo. Kaya nang banggitin ito sa akin ni Genaro, kaagad ko siyang sinang-ayunan.”

Patuloy niyang paglalahad: “Umpisa pa lamang, bilang publisher ng Lampara, isinasisip ko na talagang dapat ay hindi i-underestimate ang bata—na sila ay tao—na ang pagiging bata ay hindi nangangahulugang wala silang karapatang malaman ang mga nangyayari sa kanilang paligid. “Bukod sa paghahatid at paghahayag sa kanila ng pag-asa, kailangang malaman at mulat sila bilang nilalang kaya hindi dapat na ipagkait sa kanila ang nagaganap gaya ng gera, kahirapan, kalungkutan, at iba pa o maging ang kasalukuyang pandemya.”

Sabi niya pa: “At alam kong hindi natin nababantayan ang mga bata sa loob ng 24 oras kaya kailangan nilang ‘tumindig’ bilang nilalang na may kakayahan sa buhay. Bukod sa nagsisiwalat ng kamalayan/awareness ang ‘Ako Ay May Titi,’ ito ay naghahatid din ng mensahe para pahalagahan ang sariling pangangatawan para higit na maiwasan ang child sexual abuse.”

Ang aklat ay nagsisilbing gabay ng mga magulang ng may anak na mga lalaki na may mga tanong at kuryusidad tungkol sa kanilang tite. Tinuturo rin dito ang proper hygiene para sa penis.

Binibigyang diin ang Importansya na ang mga magulang ay nasa tabi ng kanilang anak kung binabasa ng bata ang libro para masagot agad ito kung may ilan pa itong mga katanungan.

Sa mga unang nakabasa na sa libro, hindi talaga naiwasang matatawa muna ang batang lalaki dahil animated ang illustration at as matter of fact ang paglalahad tungkol sa kanilang pagkalalaki. Ang mahalaga, tamang impormasyon ang binahahagi ng aklat at tiyak, sa kalaunan, siguradong kapag ang nilalaman nito ay nakasanayan na, ang bunghalit na tawa ay mawawala na, ang pagkabigla ay mapapalitan ng mas malalim pang-unawa at ang malisya ay mawawala sa sistema ng mga bumasa at magbabasa pa.

Malaki ang pasasalamat ni Ginoong Matias sa sa mga tumangkilik at nanalig sa adhhikain ng aklat na kanilang inilabas sa merkado – mga mamamahayag, doktor, psychologists, at netizens na kadalasan ay mga mga magulang na nagibigay ng papuri sa “Ako Ay May Titi.”

Ang pangako ng publisher, “Asahan niyong, kasama niyo ang Lampara Books sa pag-unlad ng inyong mga anak para maging isang mabuting nilalang at mamamayan ng ating bayan.”

Ang kanyang pagtatapos: “Ang mga bagay na hindi alam ng mga bata ay hindi nila mapahahalagahan at maiingatan, Tulad ng mga mata na hindi dapat tusukin, at mga kamay na dapat laging hugasan, may mga iba pa tayong bahagi ng katawan na dapat kilalanin at bigyang pansin. Nakasanayan na kasi natin na mahiya sa usapin ng bahaging ito ng katawan pero paano malalaman ng mga batang lalaki ang pag-iingat sa kanilang titi kung hindi natin sila tuturuan.”

Kasalukuyang mabibili ang “Ako Ay May Tite” sa leading bookstores.