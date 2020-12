‘Akala mo sila may-ari ng mundo!’: Aga nagpatutsada sa mga mayayabang na artista

Ngayong gabi na makikilala kung sino ang tatlong natitira sa The Masked Singer Pilipinas na hinu-host ni Billy Crawford sa TV5 at prodyus ng Viva.

Sino nga kaya kina Pusaway, Diwata at 22B ang matitira na magtatanggal ng mascara o magmamay-ari ng golden mask?

Sina Aga Muhlach, Matteo Guidicelli, Kim Molina, Cristine Reyes nga ang mga juror ng The Masked Singer Pilipinas, at sobrang naloka, naaliw raw sila sa kontes na ito, dahil kamangha-mangha ang mga kontestant sa performance nila, kesehodang mga nakamaskara sila.

Anyway, nagmistulang tribute nga kay Aga ang virtual mediacon ng The Masked Singer Pilipinas, dahil sa magagandang mensahe sa kanya ng mga nakasama niya.

Kuwento ni Billy, sobrang dami raw naibigay na payo sa kanya ni Aga. Pero ang pinakatumatak sa isip niya ay ang sinabi nito na ingatan ang kanyang ‘finances’ o matutong mag-ipon.

At `yon daw ang pinanghahawakan niya ngayon, na kapag may mga bagay siyang gustong pagkagastusan, agad niyang naiisip ang payo ni Aga, na mag-ipon, lalo na at may anak na siya.

Si Cristine naman, ang hiling lang niya ay makatambal sa pelikula si Aga. Sure raw kasi siya na marami siyang matututunan dito bilang artista.

Si Matteo naman, marami raw silang napag-uusapan ni Aga, lalo na at may viber group nga sila, na kahit madaling araw na ay nag-uusap pa rin sila. Pero, ang isa raw sa tumatak sa kanya ay ang sinasabi nito na ‘just be yourself’. Oo nga naman, na wag mag-pretend na mahusay sila, lalo na kung hindi naman nila kinakaya.

Si Kim naman ay natakot kay Aga sa simula, dahil baguhan nga naman siya, samantalang sikat at beterano na si Aga, na marami na ngang napatunayan sa buhay sa showbiz.

“Sa simula hindi ko alam kung paano ako magko-comment. Nahihiya ako, natatakot sa kanila, kasi sino ba naman ako. Pero, noong si Kuya Aga ang nagsabi na huwag akong mag-hold back kung ano man, kaya noong narinig ko `yon, nagwala na ako. Hahahahaha!

“Hearing those words from Kuya Aga, na ilabas ko kung sino ako, mas naging kumportable ako,” sabi ni Kim.

Anyway, heto naman ang mensahe ni Aga sa kanilang lahat, at sa mga artista na rin na hanggang ngayon ay mataas pa rin ang tingin sa sarili, at ni ayaw bumaba sa mga baguhan, o maliliit na miyembro ng industriya.

“At the end of the day, ang audience ang iisipin natin. It’s not about us. Kasi lahat ng nag-isip na mga artista, na pumasok sa ulo nila ang kasikatan, nakita naman natin na hindi nagla-last o hindi tumatagal.

“Maraming biglang sikat, na akala nila sila na ang may-ari ng mundo. Nakakatakot. Kasi nakakalimutan nila kung saan sila nanggaling.

“Kung gusto nating respetuhin tayo ng tao, mauna tayong magbigay ng respeto sa kanila. Hindi natin hinihingi ang respeto, eh.

“So, ako nagpapasalamat ako sa mga nakakasama ko sa trabaho. At walang mataas, lahat kami pantay-pantay dapat,” sabi ni Aga.

Na dapat lang naman, dahil tama si Aga, ang daming baguhang artista na biglang sikat, at sumobra ang yabang, na ang ending, bumagsak, lumagapak sa lupa.