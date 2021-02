Akala mo KPop, Yun Pala Alamat

Kamakailan nakakita ako ng music video na ang pamagat ay “KBye.”

Sa simula akala ko KPop sa pormahan at galawan tapos bigla nag-Filipino! Nakasakay sila sa dyipni at may buhat-buhat na signboard ng ruta. Sa pagtatapos ang tempo ay babagal sa saliw ng rondalla, ang tradisyunal nating banda.

Ito pala ang Alamat, isang 9-miyembro na “sing-rap-dance boy group” na mina-manage ng Viva at nagmula sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas: Taneo (Kalinga/Ilocano), Mo (Half-Black, Half-Filipino), Jao (Kapampangan), Kin (Tagalog), Tomas (Bicolano), R-Ji (Waray-Waray), Valfer (Hiligaynon), Gami (Bisaya), at Alas (Mindanawon/Bisaya).

Teka, hindi po ito Abante Showbiz ha. Nauuso kasi ngayon ang mga ganitong “cross-over” tulad ng makikita sa kontrobersyal na rap song ni Ez Mil na “Panalo” na hinalo nga sa American rap ang saliw ng tugtog ng Cariñosa. Hindi po ito masama.

Ang creative director pala ng Alamat ay si Jason Paul Laxamana na kilala ninyo bilang direktor ng 100 Tula Para Kay Stella. Bago pa yan, matagal ko na siyang kilala bilang si “Sisigman,” ang gumawa ng pinakaunang Kapampangan teleserye noong 2008 na ang kumanta ng theme song (“Oras’ na siya rin ang composer) ay ang Kapampangan band na Mernuts, na kinabibilangan naman ng kapatid kong si Michelle Charlene, a.k.a Chao. Liban pa sa mga ito, gumawa pa siya ng iba pang inisyatibo na ilapit ang kulturang Pilipino sa madla sa pamamagitan ng komiks na “Anitu” na mabibili sa Booksale.

Kung titingnang mabuti ang inspirasyon ng mga simbolo na nasa kasuotan ng mga miyembro ng Alamat, may matututuhan tayo sa ating kultura: Batek (tattoo ng mga mandirigma) at habi ng mga taga-Kalinga, mga imahe ng mga Sambal o Aeta sa Boxer Codex (1593), kabilang na ang leglet na suot nila sa larawan ng Codex, Kulitan na sulat ng mga sinaunang Kapampangan, lubid na gamit ng mga nagpepenitensya, kulay ng tayum o indigo na suot ng mga Kapampangan, Barong Tagalog, at ang pantalong “striped” na suot ng mga Principalia noon. Mula sa Kabikulan, ang mga disenyo ng Butanding o “whale shark” mula sa Sorsogon, Oryol na diwatang ahas sa kanilang mitolohiya, banig na karagumoy at Pulang Angui Festival mula sa Albay. May ilang salita ring Waray sa disenyo kasama na ang banig ng Basey na gawa sa Tikog. Kasama rin ang Oton Funerary Gold Mask mula sa Iloilo, Masskara Festival mula sa Bacolod, Hablon ng mga Ilonggo, patik (tattoo) ng mga Bisaya mula sa Boxer Codex, tarsier, Chocolate Hills, mga pang-ibaba na gawa sa damo ng mga Boholano, sulat Eskayan sa Visayas, pantalong Yakan, sinaunang sash na lalagyan ng patalim at ang kulay ng vinta mula sa Zamboanga.

Sa pag-arangakada ng karera ng Alamat, sana magkaroon ng din interes ang kanilang mga fans sa dala nilang mga simbolo upang lalo nilang makilala ang kadakilaan ng ating kultura.