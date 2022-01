Akala kawatan, dalagita binistay ni itay

Nasawi ang isang 16-anyos na babae sa kamay ng kanyang ama.

Ayon sa NBC News report, aksidenteng nabaril at napatay ng kanyang ama ang biktimang si Janae Hairston noong Miyerkoles sa Columbus, Ohio matapos itong mapagkamalang magnanakaw.

Pumanaw ang biktima sa ospital, isang oras makalipas mabaril sa kanilang garahe sa Piper Bend Drive.

Ang nanay ni Hairston ang tumawag sa 911 upang magpasaklolo matapos mabaril ng kanyang asawa ang kanilang anak.

“My husband made a mistake and shot her because he thought she was an intruder. She was in our garage and my husband just didn’t know what was going on. Oh, my God,” anang ina ng biktima. (IS)