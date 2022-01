AJ, Sean tumodo sa ‘kangkangan’

Natupad ang pangarap ng anak ni Jeric Raval, si AJ Raval na makagawa ng action role. At sa bago niyang movie, ang “Hugas” na puwede nang mai-stream sa Vivamax simula sa Friday, January 14 ‘yon.

At kahit na super daring at todo bigay pa rin sila sa mga kangkangan, love scene nila ni Sean de Guzman, kumpara sa mga past movies nila, ang action element na meron sa ‘Hugas’ daw ang nakikita niyang kaibahan.

Sey ni AJ, “Unang-una po, ang kaibahan po sa mga ginawa namin before, ito po, action. Talagang binigay po namin ang best namin dito. At marami po kaming natutunan na dinala po namin dito sa ‘Hugas’.

“Nandiyan po si Direk Roman (Perez Jr.) na alam na po niya kaming kapain, pangaralan. I think, binigay naman po namin ang best namin dito. Unang-una, ako po, pangarap ko po talagang mag-action and I think, this is a dream come true.”

Mas nakilala, mas nag-ingay si AJ last year at masasabing isa siya sa naging controversial star. Pero ngayong 2022, gusto raw niyang makilala siyang talaga bilang isang actress. (Rose Garcia)