Aj Raval naloka sa rape, death scene

Ang bongga ng anak ni Jeric Raval, si AJ Raval, ha!

Aba, sunod-sunod ang mga proyekto niya sa Viva Films, at puro malalaki ang role niya.

Matapos nga ang ‘Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar’, heto at bida ulit siya sa ‘Death of a Girlfriend’, ha! Pero sa movie raw na ito siya nahirapan talaga dahil sa rape at death scene.

Bida nga sina Aj at Diego Loyzaga sa ‘Death of a Girlfriend’ na isang mystery love story na hahanapin ang katotohanan base sa kwento ng tatlong taong nasasangkot sa isang brutal na krimen.

Sa istlrya kasi, nang hindi nakita ni Alonzo (Diego) ang kanyang girlfriend na si Christine (AJ Raval) papasok sa kanyang eskwela, nag-alala ito at naramdaman na may maling nangyari. May makikita siyang dalawang kahina-hinalang lalake na lalabas galing sa kakahuyan na madalas din daanan ni Christine.

Ang dalawang kahina-hinalang tao – isang forest ranger at isang drug dealer farmer, ay magiging prime suspects sa rape at murder ni Christine. Ilalahad nila ang kanilang mga kwento hanggang sa araw na nadiskubre ang katawan ni Christine sa kakahuyan. Iimbestigahan din ng mga pulis si Alonzo tungkol sa kanilang relasyon ni Christine. Ilalahad ni Alonzo ang kanilang love story, at kung paano madalas nagiging sagabal ang dalawang suspek sa kanila.

Isa sa kanila ang nagsisinungaling, isa ay tinatago ang katotohanan, at isa naman ay gumagawa lang ng istorya. At isang tao lang ang tanging makakapagsabi ng totoo tungkol sa nangyari noong araw na yun sa kakahuyan, at iyon ay walang iba kundi si Christine. Sa pamamagitan ng forensic investigations, ilalahad ni Christine ang totoong nangyari sa kanyang pagkamatay.

Ang Death of a Girlfriend ay dinirek ni Yam Laranas, ang direktor ng mga award-winning na thrillers at horror films gaya ng ‘SIGAW’ at ‘AURORA’.

Panoorin ang thrilling na love trip ng ‘Death of a Girlfriend’ sa Abril 30, sa worldwide premiere nito sa ktx.ph, iWantTFC, TFC IPTV, SKY PPV sa halagang P250 at sa Vivamax. (Dondon Sermino)