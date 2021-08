Airport runway nabitak sa 7.1 Davao Oriental lindol

Walang banta ng tsunami ang tumama na 7.1 magnitude na lindol sa Davao Oriental, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ang malakas na pagyanig ay naitala sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental, ala-1:46 kahapon ng madaling-araw. Ang tectonic na lindol ay may lalim na 39 kilometro.

Naramdaman ang Intensity 5 o ‘strong shaking’ sa Governor Generoso, City of Mati, Baganga, at Lupon sa Davao Oriental; City of Tagum, City of Panabo, at Carmen sa Davao del Norte; Nabunturan, Davao de Oro; Alabel, at Malungon sa Sarangani; Sarangani, Davao Occidental; at General Santos City.

Naitala naman ang Intensity 4 sa ilang bahagi ng Davao City, Davao del Sur, South Cotabato, Sarangani, at Davao de Oro habang Intensity 3 naman sa ilang sulok ng Cotabato, Agusan del Sur, Sarangani, South Cotabato, Davao del Sur, at Cotabato.

May inaasahang pinsala at aftershock ang Phivolcs matapos ang pagyanig pero walang banta ng tsunami.

Sinabi ng Department of Transportation na meron lang kaunting bitak sa runway ng Mati City Airport, pero wala namang naging pinsala sa terminal ng mga pasahero. Wala rin anilang pinsala sa Davao Airport, at sa mga port facility at public terminal sa rehiyon. (Tina Mendoza)