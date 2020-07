Airbus company magsisibak ng 15K worker

Dahil sa epekto ng coronavirus pandemic, nagpasya ang European aircraft manufacturer Airbus company na magtanggal ng 15,000 manggagawa nito.

Sa pahayag ng CEO ng kompanya na si Guillaume Faury sinabi niyang ito umano ang pinakagrabeng krisis na naranasan ng Airbus, aniya, “The measures we have taken so far have enabled us to absorb the initial shock of this global pandemic.”

Layon umano ng kompanya na magkaroon ng boluntaryo o early retirement, pero hindi pa rin maiiwasan ang mandatoryong pagpapaalis sa mga manggagawa nito sa iba’t ibang pasilidad sa Europe kaya nakikipag-ugnayan na ito sa mga union.