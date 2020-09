Air Badminton ilulunsad

ISANG bagong variation ng badminton ang nakatakdang ilunsad sa bansa.

Ito ay matapos na idebelop ng Badminton World Federation ang isang bagong sport na Air Badminton na handa naman na i-promote ng Philippine Badminton Association sa pinakamalawak na parte ng bansa sa sunod na buwan.

Kumpara sa indoor badminton, ang air badminton ay maaaring laruin sa anumang surface tuland ng buhangin, damuhan o semento.

“Air Badminton is the newest game in badminton. It’s our outdoor game. Mainly, the purpose of this is to make badminton to make accessible to everyone. Some say badminton is an outdoor sport turned indoor but that is not the case,” sabi ni Badminton Asia’s Regional Development Officer for South East Asia Ian Piencenaves. (Lito Oredo)