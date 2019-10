Aiko nairita sa ‘sana oil’

Oo nga naman, mapapatanong ka sa simula, ‘ano ba ang meaning nito?’

Well, apektado na nga si Aiko Melendez sa mga komento sa Facebook o Instagram niya, na ‘Sana Oil’!

“What’s with ‘Sana Oil’??? Nakakainis basahin. Out of nowhere bigla me comment sa akin, ‘Sana Oil’ daw! Grrr!!!” sabi ni Aiko sa kanyang FB wall.

Kasi may ipu-post ka na sobrang seryoso, tapos biglang may magku-comment na ‘sana oil’ kaya magtatanong ka, ano ba gusto nitong sabihin.

Ako man, na-bother na rin nu’ng una, nagtanong na rin ako, ano ba ‘yang ‘sana oil’ na ‘yan! Na ang sabi nga lang nila, ‘sana all’ lang ang meaning niyan, pero ginawang ‘oil’ ng mga millennial, kaya ‘yan, marami ang naligaw.

Eh, ang simple lang naman sabihin ng ‘sana lahat’ lalo na kung napaka-positive ng kuwento, ‘di ba? Ito nga ‘yung feeling na ‘sana lahat’ na lang ng tao ay masaya ang kuwento ng buhay.

Naku, sa panahon ngayon ng social media, at mga millennial, dapat talaga matuto kang makipagtsikahan sa kanila, alamin ang mga pinu-post nila mula mismo sa mga bibig nila, dahil kapag naligaw ka, makukunsumi ka talaga.

I feel you, Aiko! Pero, ‘sana oil’ nga ay tulad ni Aiko, na may guts magtanong, at hindi nagmamarunong. Hahahaha!

Alessandra bet magtanim ng kangkong, malunggay sa EDSA

Ayan, dahil kay Marian Rivera, nauso na ang mga linyang ‘AnoPuwedengGawinPagTraffic?’

‘Di ba nga, may mga bumatikos kay Marian dahil sa suhestiyon niya na dapat gawin kapag naiipit ng trapik. Ang ganda nga ng mensahe ni Marian tungkol sa mga puwede mong gawin kapag trapik, pero dahil sa panahon ngayon, hindi ka in kapag hindi ka ‘nega’ kaya may mga bumatikos pa rin.

At heto na nga, kahapon ay super trending ang #AnoPuwedengGawinPagTraffic. At isa nga sa nagbigay ng suhestiyon ay si Alessandra de Rossi.

“Palitan yung mga plants sa edsa ng kangkong, sili, calamansi, malunggay. Grocery drive-through para luto na pag-uwe. Cher!” aliw na sabi ni Alex.

Heto pa ang ibang suhestiyon ng mga netizen:

“Bumili ka ng mga pasalubong para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi sa tagal mo sa traffic, par aka na ring OFW sa kanila.”

“Use your time wisely, than ranting and bashing celebrities about their opinions.”

“Magbalot nang Christmas gifts para sa mga officemates. Kasi baka Christmas party na pagdating mo sa work.”

“Bigyan mo ng pangalan ang bawat dahon ng malunggay na binili mo sa palengke.”

“Maghanap ng puwedeng lipatang trabaho na malapit sa bahay para hindi na kailangan pang matraffic ulit.”

“Mag-start up ng fight with your boyfriend or girlfriend kase bored ka na.”

“Mag-sen ng snail mail sa loved ones mo abroad, then expect a reply from them while stuck in that same traffic.”

Well, kung ano-ano pa ngang kalokohan ang suhestiyon ng mga netizen sa mga puwede mong gawin kapag trapik. Kaloka!