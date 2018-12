Aiko naimbiyerna, ginamit ng beauty clinic

Walang lusot kay Aiko Melendez ang isang clinic na nag-grab ng litrato niya at ginamit sa social media account nito nang walang permiso sa aktres.

Sa Facebook account ni Aiko, inilabas niya ang post ng nasabing clinic na ipinadala sa kanya ng isang kaibigan. Nagpayo pa siya kung paano siya kukuning endorser na may galang pa, huh!

“Salamat at nakaka-flatter na gusto niyo akong kuning endorser nyo Pero po sana bago kayo nag-post ng picture ko po nagpaalam muna kayo sa ma­nagement team ko. Kasi hindi po tama na mag-grab kayo ng picture ko to gain clients. Respeto po tawag dun. Ravishing Clinic?” panawagan ng isa sa bida ng festival movie na “Rainbow’s Sunset.”

Carmina biktima ng beauty product

Bukod kay Aiko, nabiktima rin ang kaibigan niyang si Carmina Villarroel sa social media tungkol sa isang produkto. Walang takot na inilabas sa social media na magku-quit na siya sa showbiz dahil focus na siya sa negosyo niya kaugnay ng produktong ‘yon.

Sigaw ni Carmina, “Fake news!” ang lumabas na report na ‘yon.

May iba pang artistang gaya nina Aiko at Carmina na biktima ng false reports sa social media at ang dumepensa at mag-deny ang puwede nilang gawin!

Aljur, Kylie nakaahon na sa kumunoy ng kasalanan

Paepek na sorpresa ang pagpapakasal nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla nu’ng December 11 sa isang ancestral house sa Rodriguez, Rizal.

Ilang araw bago ang kasal, flooding ang Instagram ni Kylie ng pre-nup fotos nila ni Aljur. Kung susuriin ang captions niya sa fotos, in love na in love talaga siya sa asawa, huh!

Eh nang maghalikan na sila after ng ceremonies, napansin ng ilang nag-cover ng kasal na talagang si Kylie ang unang humalik kay Ajur! Eh sa love story nga nila, nagkagustuhan, naghiwalay, at nu’ng magkabalikan, buntis agad si Kylie!

Matapos mag-birthday ng anak nilang si Alas, ikinasal na sina Kylie at Aljur. Ang ama ng Kapuso actress na si Robin Padilla ang nagbahagi ng ilang kaganapan sa kasal sa pamamagitan ng IG Live.

Ngayong kasal na, nagwakas na ang “living in sin” days nina Kylie at Aljur dahil nabasbasan na ng pastor ang pagsasama nila sa isang Christian ceremony.