Aiko happiness overload kay Mayor Jay

Larawan ng isang happy couple sina Aiko Melendez at Subic Mayor Jay Khonghun nang dumalo ang dalawa sa double party celebs ng aming Editor dito sa Abante na si Dondon Sermino at katotong si Jun Nardo nitong Huwebes nang gabi, September 20, na ginanap sa Zirkoh, T. Morato, Quezon City.

It seems na mas maraming bonding ngayon ang dalawa sa kabila na pareho silang abala sa kani-kanilang trabaho at iba pang commitment.

Nakakatuwa lang tingnan na happiness overload nga­yon si Aiko dahil ang fresh-fresh niya lalo na’t wala siyang kamake-up make-up nang dumating. Naku, ha, pati figure niya ngayon ay malaki talaga ang ipinagbago.

Pa-smile-smile lang si Mayor Jay nang ipakilala kami ng actress sa kanya. Hindi namin alam kung fee­ling shy siya na makaharap ang press friends ng kanyang GF, pero very charming ito, huh!

Aba, kahit hindi naman sila bumabad sa party, pero ‘yung presence nila ay talagang nagpasaya sa celebrators, noh!

Bukod sa magdyowa, dumaan din ang La Nueva Diva na si Kyline Alcantara na kahit ngarag-ngaragan that day ay ‘di nakalimutang sumipot to say ‘thank you’ na rin sa suporta nina Dondon at Jun sa kanyang bonggang career ngayon.

Kailangan pa niyang pumunta sa isang ball ng mga celebrity kaya fly na rin siya kaagad. Of course, tsika rin muna and her presence was really felt.

Namataan din namin ang Kapuso teen na si Mikee Quintos na megatsika rin sa press.

Dumating din sina Sunshine Dizon, Rochelle Pangilinan, Allan K., at marami pang iba, pero hindi na namin naabutan at nahintay dahil late din kami dumating at umalis din after an hour.

Pamilya ni Carlo super boto kay Angelica

Namanhikan na ba si Carlo Aquino kay Angelica Panganiban? Naku, ito ang wishful thinking ng karamihan nang mapabalitang du­malaw si Carlo sa bahay ni Angge kasama ang mga magulang niya.

Natural ito kaagad ang pumasok sa isip nang karamihan dahil ano ba naman daw ang gagawin ni Carlo dun na kasama pa ang parents niya?

Anyway, bago pa nga raw magsanga-sanga ang tsikang ito ay inunahan na ni Carlo ang tsismax na ito. Ayon sa kanya, sinundo siya ng kanyang parents sa airport, tapos kailangan niyang sunduin ang kanyang pusa na pansamantala niyang iniwan kay Angge.

Pagkakataon na rin yun ni Carlo na maipakilala sa kanyang parents ang lea­ding lady niya sa Exes Baggage na ipapalabas na sa Sept 26.

Ipinakita rin sa kanila ni Angge ang bonggang house nito at nakatsikahan na rin nila ang mommy ni Angge na matagal na raw niyang hindi nadadalaw. Well kitang-kita nga na botong-boto ang parents ni Carlo kay Angelica ha!

Pero, siyempre, marami pa rin ang humuhopya na sila ang magkatuluyan dahil bagay na bagay naman silang dalawa.

‘Yun na!