Aika Robredo bilang gobernadora, kinontra ni VP Leni

TINIYAK ni Vice President Leni Robredo na wala pang interes sa ngayon ang kanyang panganay na anak na si Aika na sumunod sa kanyang yapak at tumakbo sa darating na halalan.

Aminado si Robredo na marami ang humihimok sa kanyang anak na tumakbo kahit sa mismong Camarines Sur, kung saan sila nakatira.

Pero ayon sa Pangalawang Pangulo, ikalawang beses na itong inalok na tumakbo at sa ngayon at wala pa ring intensyon na sumabak sa politika.

“Aika has shunned a number of invitations to run for public office during the 2019 elections, choosing instead to continue with her work for the communities sans politics,” sinabi nito.

Nang itulak naman ng isang netizen na kung tatakbo bilang pangulo si Robredo ay tumakbo ang anak niya na gobernadora.

Pero ayon sa pangalawang pangulo, malabo ito.

“Dai (Hindi) puwede, one at a time lang. As of now, running is not an option for her,” sabi nito. (Kiko Cueto)