Aida’s Favorite babantayan

TIYAK na todo aral sa pagpili ng kabayo ang mga karerista sa magaganap na PHILRACOM Rating Based Handicapping System na pakakawalan sa Race 3 ngayong araw sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Puno ang aparato dahil 14 ang kasali sa event na may distansyang 1,300 metro at simula ng pangalawang winner take all, balanse ang lineup kaya pahirapan ang pagpili ng kabayo.

Posibleng maraming susuportang karerista sa mga kalahok na Aida’s Favorite, Song For Tata at Red Hawk.

“Apat na kabayo ang pipiliin ko diyan pero hindi pa rin sigurado kung maka-isang puntos agad ako, napakahirap ng karera diyan lahat may panalo,” saad ni Renato Pardilla, veteran karerista.

Ang ibang kalahok ay sina Juliana’s Gold, Born Unto Battle, Yabba Dabba Doo, April Fifteen, Shalom, Ultimate Royale, Undercover, Maam Aida, Classic Example, Feathers at Run Algieri Run.

Suportado ng Philippine Racing Commission, nakalaan sa nasabing karera ang added prize na P15,000 para sa unang kabayong tatawid sa meta at P5,000 para sa winning horse owner. (Elech Dawa)