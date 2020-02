‘Aida’ magbubukas ng CCP Met Opera in HD season 7

Bihirang-bihira na makapanood ng isang o­pera production sa Pilipinas kaya nga ang CCP Met Opera In HD season 7 ay isang pambihirang pagkakataon at oportunidad para sa mga taong gusto ang kakaiba at tunay na natatanging musical theater experience. Marami ang nagsasabi na ang opera ang “purest” at “highest form” ng musical theater kung saan mga tanyag na soprano, mezzo soprano, te­nor, baritone at bass singe­r ang nagbibigay katauhan na likha ng mga ala­mat sa mundo ng opera. Kadalasan, romantic language­s ang ginagamit sa opera – Italyano, Franses at Kastila.

Bilang arts and culture chronicler, ang mga operang pinanood ko na ay ang “Madama Butterfly”, “La Boheme”, “La Traviata” at ang “Noli Me Tangere”.

Ang “Aida” ang siyang magbubukas ng ikapitong season ng CCP Met Opera in HD, ito ay mga espesyal na pagpapalabas ng mga pinakabagong produksyong pang-opera mula sa prestihiyoso at world class na Metropolitan Opera sa Nueva York na gumagamit ng high definition digital technology, na mangyayari ngayong March 10, sa Greenbelt 3 Cinema 1, sa Makati City, 6:30 nang gabi.

Likha ni Italian opera master musical composer Giuseppe Verdi, ang kuwento ng “Aida” ay mangyayari sa sinaunang Ehipto. Ang four act drama/opera ay tungkol sa masalimuot na pagmamahalan ng isang mandirigma, aliping Ethiopian at isang prinsesa.

Ang mandirigmang si Radamès ay umiibig kay Aida, ang aliping Ethiopian ni Prinsesa Amneris, ang anak ng hari. Ang prinsesa may kinikimkim na pagtingin para sa mandirigma. Noon ang tatlo ay pinagtagpo, kinutuban si Amneris na si Radames’, ay nararahuyo kay Aida. Selos na selos ang prinsesa at sa kakaibang pagmamahalan at bawal na pag-iibigan, iikot ang kuwento.

Si soprano Anna Netrebko ang gaganap bilang Aida, at ang kanyang karibal na si Prinsesa Amneris ay bibigyang buhay ni mezzo-soprano Anita Rachvelishvili.

Ang tenor na si Amneris at tenor na si Aleksandrs Antonenko ang magiging Radamès. Si Maestro Nicola Luisotti ang maghahari sa podium.

Ang pangalawang opera na mapapanood sa sinehan para sa ikapitong season ay ang “Samson and Delilah”.

Ang lumikha sa opera ay si Camille Saint-Saëns’s na base mula sa isa sa pinakapopolar na kuwento mula sa bibliya. Ipapalabas naman ito sa Abril 21, 2020.

Ang magiging Samson ay si tenor Roberto Alagna at ang De­lilah naman ay si mezzo-soprano El na Garan a.

Si bass-baritone Laurent Naouri ang gaganap bilang High Priest of Dagon. Ang iba pang cast members ay sina baritone Elchin Azizov bilang Philistine king Abimélech at bass Dmitry Belosselskiy bilang Old Hebrew.

Si Darko Tresnjak ang director at si Sir Mark Elder conducts.

Sa Mayo 12 naman, ang Guiseppe Verdi’s La Traviata ang ipapalabas. Ang magbibida rito ay sina soprano Diana Damrau bilang Violetta at tenor Juan Die­go Flórez bilag si Alfredo. Kasama rin sa opera sina baritone Quinn Kelsey bilang ama ni Alfredo, si Germont, na hadlang sa pagmamahalan nina Violetta at Alfredo.

Ang “Carmen” ni Georges Bizet’s ang pang-apat na season installment para sac Opera in HD season na nakatakdang itanghal sa Hunyo 23.

Ang magbibigay buhay at katarungan sa tinaguriang opera’s ultimate seductress, si Carmen, ay si mezzo soprano Clémentine Margaine at ang ka­tambal niyang tenor ay si Roberto Alagna.

Ang iba pang kasama sa “Carmen” ay sina soprano Aleksandra Kurzak bilang Micaëla, bass A­lexander Vinogradov bilang bullfighter na si Escamillo. Si Louis Langrée ang magiging musical conductor.

Ang panglimang opera na matutunghayan sa Hulyo 21 ay ang Gaetano Donizetti’s “La Fille du Régiment”, na sinasabing isang operatic comedy. Ang libretto ay sinulat nina Georges Henri Vernoy de Saint-Georges at Jean-François Bayard.

Ang mapapanood rito ay sina bel canto stars Pretty Yende at Javier Camarena katuwang si baritone Maurizio Muraro bilang Sergeant Sulplice, kasama rin si mezzo-soprano Stephanie Blythe bilang Marquise of Berkenfield. Ang musical conductor ay si Enrique Mazzola.

Magtatapos ang seventh season sa pamamagitan ng opera ni Jean Marcel Poulenc, ang “Dia­logues des Carmelites” na ipapala­bas sa Agosto 25.

Ang magiging mga bida rito ay sina mezzo-soprano Isabel Leonard bilang dalagang si Blanche de La Force, at si Karita Mattila bilang First Prioress.

Ang CCP Met Opera in HD series ay proyekto ng Cultural Center of the Philippines, New York Metropolitan Opera at Filipinas Opera Society Foundation Inc., sa pakikipagtulungan ng Ayala Malls Cinemas.

Ang season subscription ay P2,400 para sa anim na ope­ra in HD screenings. Ang ticket para sa isang screening ay P450.

Para sa karagdagang kaalaman at impormasyon, maa­ring tumawag sa CCP Film, Broadcast and New Media Division at 8832-1125, local 1702 & 1705.

Para sa subscription at ticket reservations, pwedeng tumawag sa CCP Sales and Promotions sa 8832-3706 o kaya mag-email sa: ccpsalesandpromo@gmail.com