Ai-Ai pinagmumura ang mga bata

Nakakaramdam ng pagka-guilty ang Comedy Queen na si Ai-Ai delas Alas sa mga ginawa niyang eksena sa pelikulang ‘School Service’. First time nga raw ito, na parang hirap na hirap siyang bitawan ang mga eksena niya.

“Masamang babae kasi ako doon. First time ko na maging masama sa pelikula. Bawat salita ko may mga mura.

“Sa Area may mga mura rin. Pero, biktima kasi ako doon. Pero dito sa School Service, salbahe talaga ako. Sobrang salbahe. Kailangan kaharap ko kayo para ma-contain ko yung kasamaan ko,” birong chika pa ni Ai-Ai sa amin ni Jun Nardo.

“At saka, ang pinakamasama pa, nagbebenta kami ng mga bata rito. Nangingidnap kami ng mga bata na ginagamit namin para mamalimos. Sobrang sama talaga. Ibang klase ang kasamaan, sey pa niya uli.

Eh, bakit ikaw ang napili ni Direk Louie Ignacio? Eh, kilala ka naman niya bilang relihiyosa, at Papal Awardee pa, ‘di ba?

“Siguro kasi mukha akong ganoon talaga. Hahahahaha!

“Siyempre siguro para maiba naman. Parang dati, ‘di ba, nanalo ako sa Area sa ibang bansa, kapag sinasabi ni Direk Louie, pag ini-introduce niya ako sa ibang bansa, ‘Ladies and gentlemen, Comedy Queen of the Philippines’, nagpapalakpakan lalo ang mga tao, kasi nga drama ‘yung movie na Area.

“Baka naman dito, mas malakas na palakpakan, kasi, ‘Ladies ang gentlemen, Papal Awardee,’ tapos mura ako nang mura. Hahahahaha! Pero siyempre iba naman sa totong buhay, iba sa pelikula.

“Challenging talaga ang role ko. Kinikilabutan ako sa mga eksena ko,” patuloy na kuwento pa ni Ai Ai.

Anyway, sobrang suwerte nga ni Ai-Ai na patuloy ang pagdating ng mga biyaya sa kanya. Imagine, ang Hobe Quick Cook Noodle na pag-aari ni Mr. Bobby Co ay patuloy na kinukuha ang serbisyo ni Ai-Ai, dahil sabi nga, tumaas nang tatlong ulit ang benta nila mula noong inendorso sila ni Ai-Ai.

“Yeah, kaya tataasan na rin namin siya ng talent fee,” ang patawa-tawang sabi ni Mr. Co. ()