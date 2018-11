Ai-Ai na-emo sa pagdedma ng mga kaibigan

Feel na feel naman ang post ni Ai Ai delas Alas tungkol sa fake friends.

Hindi naman akalain na ang katulad niyang surrounded with friends dahil isa naman siya sa pinaka-lovable na mga showbiz personality ay makakaramdam din nang ganun.

But then, galing na nga mismo sa kanya ang realization na ito nang siya ay maospital. Hindi na ganun karami ang nakaalala o nagparamdam ng concern sa kanya.

Hindi naman naubos ito dahil may mga genuine friends pa rin naman talaga siya, pero sa kanyang pag-i-emote, alam nating may pinaghuhugutan ito.

Ayon nga sa kanya, natatawa lang daw talaga siya sa buhay.

Naaalala niya nang maging isang megahit ang pelikula niyang Ang Tanging Ina, kapag nao-ospital siya dahil hikain nga siya, hindi mabilang ang mga bulaklak na ipinadala sa kanya at ang mga prutas na iba-ibang klase.

Para nga raw sumakabilang-buhay na siya sa dami nang nakaalala sa kanya.

Well, siguro nga ay dahil sikat siya kaya marami ang dumidikit sa kanya, huh!

Pero ngayon daw, nitong huling naospital siya, iilan na lang ang nakaalala sa kanya o nagparating ng concern sa kanya.

Kaya nga, hindi niya maiwasang mag-post ng isang quote na, “Fake friends are like shadows. They will follow you in the sun but leave you in the dark.”

Siguro nga raw, kapag kumita ang dalawa niyang pelikulang ipapalabas, dadagsa muli ang kanyang mga ‘kaibigan.’

Pero, itong realisasyon na ito ay hindi na mawawala sa kanya, kaya, siguro ay rerendahan na rin niya ang sobrang pakikipagkaibigan.

Oo nga naman.

Richard todo tanggol sa lambingan kay Megastar

Kahit showing na ang pelikulang “Three Words To Forever”, hindi pa rin naalis ang bashing kay Megastar Sharon Cuneta na sobrang pabebe naman daw at very tou­ching sa ex-dyowa niyang si Richard Gomez.

Parang wala nga raw silang teenagers at walang mga asawa kung umasta ang a­ming idolo.

Pero, ayon naman kay Goma na ipinagtanggol si Shawie, ganun lang daw ito kahit noon pa.

Masyadong malambing si Sharon at naiintindihan naman niya ito dahil isang great love nga ang kanilang pinagdaanan noon.

Kahit saan ay hindi raw talaga nawawalan ng bashers kaya ha­yaan na lang daw ito na ang importante ay ang hindi nagseselos ang kani-kanilang asawa dahil very understanding naman ang mga ito at secured sa kanilang relasyon.

Kahit ano pa ang isipin nila, masaya sila ni Shawie na rekindled ang kanilang friendship dahil matagal na rin silang hindi nagkakausap at nagkikita.

Maging ang mga anak nila ay pangarap nilang best of friends sana kapag nagkaroon ng chance lalo na’t unica hija si Juliana ni Goma.

Hoping na dahil sa magandang feedback ng kanilang movie ay mai­singit pa nila ang isa pang project kahit medyo imposible sa taong ito.

‘Yun na!