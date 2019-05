Ai-Ai luwa dede sa harap ng bagets

Alam mo, Dondon, napanood ko ang trailer ng “Feelennial” (feeling millennial) movie nina Ai-Ai delas Alas at Bayani Agbayani at feeling ko, may panalo ‘yon sa takilya, kaya nga ang advice ko sa executive producer ng pelikula na si Pops Fernandez, dapat ay isama na rin sa trailer ang mga eksena nila nina Martin Nievera, Azkals’ member Misagh Bahadoran (na naging boyfriend ng isang sexy actress) at Paolo Ballesteros dahil nasa poster naman ng pelikula na nag-guest sila.

Sabi ni Pops, pag-iisipan pa niya ang bagay na ‘yon.

Marami rin naman ang nagpapayo sa kanya na maglabas pa ng ibang version ng trailer ng “Feelennial.”

Anyway, type ko ‘yung eksena ni Ai-Ai kung saan nagso-sorry siya sa isang teenager sa isang club at sabihan siya ng, “Ok lang po, Tita!” na sinagot niya ng, “Nakita mo luwa dede ko, Tita?!”

Pero in fairness, at her age (let’s not mention the numbers), tayong-tayo pa rin ang mga dede ni Ai-Ai, huh!

Kaya ba enjoy ang mister niyang si Gerald Sibayan?

Anyway, sa sipag ni Pops sa pagiging executive producer ng “­Feelennial” (co-producer na rin ang Cignal Cable), hindi ako magtataka kung tumulong din siya kina Ai-Ai at Bayani sa pagpo-promote ng pelikula.

Since hindi naman siya exclusive sa kahit na anong network, puwede niyang samahan si Ai-Ai sa mga guesting sa GMA-7 at si Bayani naman sa promotions nila sa shows ng ABS-CBN!

Pops ‘dim­aka-move on sa ‘GoT’ finale

Isa nga pala si Pops sa mga hindi maka-get over sa finale ng season 8 ng “Game of Thrones.”

Marami ang nagsasabing hindi nila nagustuhan ang endin­g ng GoT. Sana nga raw ay maglabas ng ibang version no’n.

Maraming celebrities ang sobrang na-hook sa GoT. At ngayon nga, may “spoiler” na lumabas dahil sinasabing magkaka-prequel daw ang GoT, huh!

True kaya?

Super Tekla sikat na sa US

Aba, sikat na talaga si Super Tekla dahil naisipan na siyang i-produce ng US concert tour ni Anna Puno ng StarMedia Entertainment, huh!

Sa August nga ay lilibot siya sa US para sa “Laughing All The Way.”

Pero, teka! Bakit kaya si Donita Nose ang ka-partner niya sa concert tour na ‘yon at hindi si Boobay?

Eh, ‘di ba sila ang magka-partner sa Sunday late night talk show nila sa GMA-7?

Dahil kaya mas mabenta ang tambalan nina Super Tekla at Donita Nose noon sa “Wowowin,” kaya sila ang pinagsama sa US concert tour na nabanggit?

Well, matanong nga si Anna!