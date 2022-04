Ai-Ai kumonsulta sa psychiatrist, neurologist

Nang mapanood namin ang trailer ng bagong GMA Afternoon Prime na pinagbibidahan ni Ai-Ai delas Alas, hindi na kami nagtaka kung bakit kahit sinabi niyang magtatagal muna siya sa America kasama ang Mister na si Gerald Sibayan, bigla itong napauwi ng Pilipinas.

Hindi nagawang tanggihan ni Ai-Ai ang para sa kanya, pinaka-challenging role na ginagampanan niya, ang “Raising Mamay”.

Tanging-ina pa rin ang role ni Ai-Ai, pero this time, mag-iisip at kilos pitong taon siya.

At sabi nga ni Ai-Ai, “Siyempre, grateful ako kasi blessing ‘to. Dapat hindi tayo tumatanggi sa blessing. Maraming walang trabaho. Maraming artista o ordinaryong mamamayan na walang trabaho, eto ‘yung trabaho, bakit mo naman tatanggihan?

“So very thankful ako sa opportunity ng GMA ar magawa ‘tong trabaho.”

Naging mas mahirap daw para kay Ai-Ai ang character na ginagampanan niya dahil sa social media na rin na kailangan, precise talaga ang magiging interpretation niya.

Pero si Ai-Ai mismo, nag-immersion daw siyang talaga.

“Aaralin mo pa kung paano sila kumilos, ang 7 years old. Meron kaming psychiatrist, meron kaming neurologist, kumpleto.”

At si Ai-Ai na nga ang talagang Pambansang Nanay dahil hindi na lang sa movie with her hit series of Tanging Ina, heto at kakaibang nanay naman ang ginagampanan niya.

Very close kay Ai-Ai ang role ng nanay dahil sa totoong buhay, ‘yun daw talaga ang dream niya, ang maging mabuting ina bilang ampon siya.

“Ang hindi ko naramdaman, ‘yung ang ipinaparamdam ko sa mga anak ko at ibinabahagi ko sa buong mundo.” (Rose Garcia)