Ai-Ai hiniling sa Diyos na mabuntis na kay Gerald

Nagsimba ang mag-asawang Gerald Siba­yan at Ai-Ai delas Alas nu’ng Miyerkoles, Disyembre 12, unang anibersaryo ng kanilang kasal.

Sa mismong date ng kanilang anniversary, nag-post si Ai-Ai ng picture nila ni Ge­rald na nasa loob ng simbahan. “Magandang umaga ang unang schedule ng aming anniversary day…pasasalamat kay APU at ipagdasal ang aming pa­milya, kaibigan at mga poor souls in the purgatory,” caption ni Ai-Ai.

Ang araw ng kasal sa kanyang darling ang pinakamasayang araw sa buhay ni Ai-Ai. After two failed marriages, natagpuan niya kay Gerald ang forever. Magkalayo man ang agwat ng kanilang edad eh pareho sila ng wavelength kaya magkasundo sila.

Isa na lang ang hinihiling ng Comedy Queen sa Diyos at ‘yun ay magkaroon sila ng sariling anak. Handa si Ai-Ai at kapag nagkaroon ‘yun ng katuparan, naku, wala na siyang mahihi­ling pa!

Teka, nagsimba lang ba talaga sila nu’ng anniversary? Walang sex?

“Siyempre kahapon (Dec. 11), meron pero ngayon, ­simba!” text sa amin ni Ai-Ai.

Sa mga susunod na araw, ang charity works sa Missiona­ries of Charity sa Tayuman at gagawin ni Ai-Ai kasama rin siyempre si Gerald!

Happy, happy first wedding anniversary, Gerald and Ai-Ai!

AlDub tagumpay sa 1 billion tweet

Tagumpay ang AlDub Nation na ma-achieve ang target na 1 billion tweets! Record na naman ito sa Twitter world kaya ang ADN, inspirado sa paggamit ng bagong hashtag kahapon para sa 1878thWeeksary ng Al-Dub loveteam, ang hashtag na #ALDUB178thWeeksary.

Hindi na kailangang pagdudahan pa ang kakayahan ng ADN upang gumawa ng record sa Twitter base sa nakuha nilang target. Kahit sinong loveteam sa showbiz eh, never pang nagpakita ng bagsik sa Twitter.

Abangers na lang ang fandom nina Alden Richards at Maine Mendoza sa bagong recognition na ibibigay sa kanila ng Twitter and of course, ang Guinness Book of World Records.

Mabuhay ang AlDub Nation!