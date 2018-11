Ahtisa bitter sa pagkatalo kay Miss Venezuela?

Bumalik na sa bansa ang first runner-up sa Miss International 2018 na si Ahtisa Manalo. Naging special guest ito ng beauty queen maker at CEO ng Mercator at EmpirePH na si Jonas Gaffud sa media event ng mga winners niya ng GLAM Philippines 2018.

Sa panayam kay Ahtisa, masaya ito sa nakuha niyang puwesto sa Miss International 2018. Hindi raw kasi madali ang pinagdaanan nilang competition and sa bandang huli raw, may the best woman win.

“I’m happy sa mga nangyari sa akin du­ring the pageant. It was a great experience.

“Para sa akin, even though hindi ako ang nakoronahan as Miss International, I represented our country well and so did the other candidates.

“Naniniwala ako na if the crown was meant for you, mapupunta sa iyo ‘yon.

“It just so happens that crown was meant for Miss Venezuela Mariem Velazco. Deserving siya sa title na Miss International,” ngiti pa ni Ahtisa.

After daw ng pageant ay nakarating kay Ahtisa na siya raw ang bet na manalo ng ibang judges ng Miss International 2018.

Pero masayang tinanggap ni Ahtisa ang naging puwesto niya sa naturang pageant.

“But of course, tapos na ang pageant and may na-declare na winner. I’m happy with what happened sa akin.

“Minsan kasi ang pinaka-ite-treasure mo ay ‘yung naging journey mo as a contestant. And how you did your best. And of course, the unforgettable experience that will always be something special to look back at,” diin pa ni Ahtisa na full support sa mga GLAM (GLobal Asian Mo­dels) Philippines na sina Jeff Langan (Manhunt Philippines 2018) Samatha Lo and Aaron Davis (Best Model of the World-Philippines), Ella Lubag at Vince Marcelo (GLAM Philippines 2018).