Ahanmisi, Torralba nasa radar ng Ginebra

POSIBLENG maghagilap ng player na may matibay na pulso sa labas ang Ginebra kaya gumawa ng paraan para umangat ang pick, kahit sa second round lang ng PBA Season 46 Rookie Draft.

Sa virtual proceedings ngayon, una nang pipili sa second round (13th overall) ang Gin Kings. Sila rin ang huling tatapik sa first round (11th overall).

Bago nai-trade si dating Letran guard Jerrick Balanza sa NorthPort, No. 12 sa second round ang Gins.

Pinalit ng Batang Pier ang 13th pick overall.

Posibleng gamitin ng Ginebra ang 13th pick alinman kina Jerrick Ahanmisi o si Joshua Torralba.

Parehong kilalang shooter sina Ahanmisi at Torralba, magkatunggali ang teams sa UAAP.

Si Ahanmisi ang kamador ng Adamson Falcons, mahalagang piyesa naman ng De La Salle Green Archers si Torralba.

Pero ayaw kumpirmahin ni Gin Kings coach Tim Cone.

“As for the 13th pick, our roster is full,” aniya, “but we’ll see who drops down to us.”

Puno ng guards ang Ginebra kaya hindi makasingit si Balanza.

“He had a lot of veterans to hurdle in Ginebra, so giving him an opportunity elsewhere was important to us,” pahabol ni Cone pagkatapos aprubahan ng PBA trade committee ang deal. (VE)