Ahanmisi maangas, NLEX winasiwas

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

10:00am – NLEXvs Terrafirma

1:00pm – North Port vs Meralco

4:00pm – Magnolia vs Blackwater

6:45pm – Phoenix vs Rain or Shine

NAGTALA si Maverick Ahanmisi ng double-double upang tulungan ang Alaska Aces na itakas ang maigting na 121-119 panalo kontra NLEX Road Warriros sa overtime sa eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup bubble sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga.

Kinolekta ni Ahanmisi ang kabuuang 25 puntos, 12 rebounds, 4 assists at 3 steals upang ibigay sa Aces ang ikalawang sunod na panalo at patatagin ang tsansa sa unang apat na puwesto sa kabuuang 7-4 panalo-talong record.

Nagtala naman si JV Casio ng 19 puntos habang si Abu Tratter ay may 16.

Naputol ang tatlong sunod na panalo ng NLEX at nahulog sa kabuuang 4-6 panalo-talo baraha..

Hindi nagkalayo ang dalawang koponan sa first half kung saan unang nagawa ng Road Warriors itala ang walong puntos na abante sa 23-15, may 1:11 minuto sa unang yugto mula kay JR Quinahan.

Inagaw naman ng Alaska ang abante sa ikalawang yugto sa pagbuhos ng 36 puntos habang nilimitahan ang NLEX sa 26 lang para itala ang anim na puntos na abante sa 51-45 mula kay Vic Manuel sa 1:16 minuto ng unang hati na nagtapos sa iskor na abante ang Aces sa 53-49.

Nagtala si Maverick ng 10 puntos habang may siyam si Tratter para sa Aces, may 12 puntos si Kiefer Ravena at 10 naman kay JR Quinahan sa unang hati ng bakbakan. (Lito Oredo)