Agustin bubuhatin Cardinals vs Blazers

Standings W L

Letran 5 0

San Beda 5 0

CSB 4 2

Mapua 4 2

EAC 3 3

Perpetual 2 4

SSC-R 2 4

Arellano 2 4

Lyceum 1 5

JRU 1 5

Mga laro ngayon:

(La Salle Greenhills Gym)

12:00noon — CSB vs Mapua

3:00pm — JRU vs San Sebastian

SOLO second spot ang kapwa target ng Mapua University (MU) Cardinals at College of Saint Benilde (CSB) Blazers, habang maghahabol para sa play-in stage ang magbabawing San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Stags at nagsisimulang pumutok na Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers sa mas lumalalim na mga tagpo ng elimination round ng 97th NCAA men’s basketball tournament ngayong araw sa La Salle Greenhills Gym.

Nais sundan ni Mapua Cardinals guard Toby Agustin ang kanyang impresibong laro sa huling panalo kontra Perpetual Help Altas sa bisa ng 95-83 win katulong sina Brian Lacap at Adrian Nocum, na makakatapat sa unang laro ang grupo nina dating NCAA juniors MVP Will Gozum, Fil-American AJ Benson, Miggy Corteza at ang Blazers sa alas-12 ng tanghali.

Pinamo naman ng nagsisimulang mag-init na JRU Bombers na nakahirit ng unang panalo dulot ng magandang performance ng 1-2 punch combination nina JL Delos Santos at Jason Celis na bobombang muli sa ikalawang laro kontra SSC-R Stags sa alas-3 ng hapon.

Bumanat ng 24 puntos ang dating JRU high school at UST Tigers point guard na si Agustin upang pangunahan ang atake ng Cardinals at putulin ang kanilang two-game losing skid matapos ang 3-0 start nang matalo sa defending champs Letran Knights at Arellano Chiefs.

Matapos namang masaktan at lumabas ng court sa second half ang dating UP Fighting Maroons stalwart na si Gozum dulot ng foot injury, inaasahang babalik ito kontra sa dating koponan sa juniors team na Mapua Cardinals ang 6-foot-7 Gilas cadet na kumana ng double-double na 17 points, 10 rebounds at 5 blocks para muling iangat ang koponan matapos maputol ang kanilang 4-game winning streak.

Kinakailangan namang muling ulitin nina Delos Santos at JRU leading scorer Celis ang kanilang produksiyon sa panalo kontra Blazers nung nakaraang linggo (Martes) sa pamamagitan ng 74-68 panalo kasunod na rin ng mahabang pagpapahingang nakuha dulot ng Holy Week.

Tumikada si Delos Santos ng 19 puntos at 11 boards, habang nagbigay ng 17 markers si Celis, ngunit inaasahang malaki rin ang maibibigay na tulong ni Marwin Dionisio na nagsilbing bayani sa laro dahil sa kanyang lay-up na nagsubi ng panalo sa Bombers. (Gerard Arce)