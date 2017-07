Aguirre tatayong hepe ng BuCor

Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II muna ang pansamantalang ma­ngangasiwa sa pamamahala at operasyon ng Bureau of Corrections (BuCor) hanggang wala pang nita­talagang kapalit ng nagbitiw na Director Genera­l Benjamin Delos Santos.

Nabatid na inirekomenda ni Aguirre kay Pangulong Duterte na kapalit ni Delos Santos si bagong talagang head ng Dangerous Drugs Board (DDB) at retired general Dionisio Santiago.

Bukod sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, sakop rin ng operasyon ng BuCor ang Abuyog Penal Colony sa Leyte, Correctional Institute for Women (CIW) sa Mandaluyong City, Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa in Palawan, Sab­layan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City at ang Davao Prison and Penal Farm.