Aguiluz todo-suporta sa AMA Cup Season 2

RARATSADA na ang AMA Cup Season 2, bukas (Sabado) sa Ama University woo­den court Villa Arca Subdivision Proj. 8 Quezon City.

Nagpapasalamat si AMA Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V, President/Dr. Ama­ble C Aguiluz IX at Se­nior Vice President Arnel Hibo sa suporta ng mga eskwela at club teams sa Kamaynilaan. Isusunod na programa ng AMA ay ang AMA 3 on 3 at lib­re rin ito para sa lahat ng sasali at bibigyan ng priority ang mga kalahok ngayon sa AMACS-2 5on5.

Masusubukan ang mga club team gaya ng Hotshots na hawak ni Coach Glen Terania, Harbour pilot ni dating PBA pla­yer Allan Salangsang, YBC team ni Coach Yong Catiquista at team KM4 Basketball ng Olangapo City, na ‘di iba sa akin at hawak ng dati kong player sa PBL Bur­ger King at Mail&More team na si Kiel Misa na ang adhikain ay ang makatulong din sa kabataan ng Gapo.

Gayundin ang beteranong coach na si Gus Fortuna na may koponan mula Parañaque City at ama ng sumisikat ngayon sa NCAA Jrs. mula sa Jose Rizal University na super hot din ang kamay sa tres na si Gab Fortuna. Simula ng mga laro ng paliga tuwing Sabado, Linggo at holidays simula 9am at 5-6 games kada araw at makikita ang resulta sa AMA Cup Season 2 sa ­Facebook page.

Binabati ko ang AMA 16-under na may 3-0 karta na sa liga ng AAPS District 6 Quezon City na patungong Palarong Pambansa, pati sa Breakdown Tournament na idi­naraos sa Ateneo Moro Gym sa 19, 17 at 15 under division. Binabati ko ang aming AMA Chairman Amb Amable R. Aguiluz V ng maligayang kaarawan at salamat sa Bagoong Club Resto Bar, AMA To­wer sa Ortigas sa pagsuporta sa torneong ito.