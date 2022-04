Aguilar bubuwelta sa 47th PBA season

Desidido si Japeth Aguilar na bumawi sa susunod na 47th season ng Philippine Basketball Association.

Nakatatlong laro lang sa 46th PBA 2021-22 Governors Cup Finals ang 35-year-old, 6-foot-9 big man, pero naroon ang liderato sa loob sa Barangay GinebraSan Miguel-Meralco series na natapos noong Biyernes sa MOA Arena, Pasay.

Sidelined ng calf injury ang veteran center-power forward sa playoffs ng season-ending conference.

“Riddled with injury so I really need to work hard talaga and focus on my body being healthy,” ani Japeth Linggo.

Sa season-opening Philippine Cup, pinigil din ng MCL sprain sa kaliwang tuhod ang high-flyer.

Umaasa si Aguilar na makakaiwas na siya sa injuries sa susunod edisyon ng liga na malamang magbukas Hunyo pagkaraan ng Draft sa Mayo.

“Looking forward to next conference,” panapos na sey ni Japeth. “Hindi na rin naman tayo bumabata and I have to take care of my body.”

Itinaas ng Gin KIngs ang pang-apat na Governors Cup crown sa nakalipas na limang taon.

Sa apat na titulong ‘yun, Bolts lahat ang biktima ng crowd darlings.

Paupo sa trono sa buwang ito, pinagtatabig din ng Gins ang tatlong MVP group team sa quarters (TNT), semis (NLEX) at finals. (Vladi Eduarte)