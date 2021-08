Agriculture buhusan ng pondo

Hihirit si House Committee on Ways and Means chairperson at Albay Rep. Joey Salceda na madagdagan ang budget ng agrikultura sa 2022 upang dumami ang suplay ng pagkain at malimitahan ang pagtaas ng presyo nito.

Sinabi ni Salceda na maaaring madagdagan ng 10% ang budget ng Department of Agriculture bagama’t mas malaki pa ang kinakailangan nito.

“I think we can go at least 10% additional funding. We probably need more, and I’ll try to deliver more,” sabi ni Salceda.

Sa ilalim ng 2021 budget ang DA ay binigyan ng P85.6 bilyon. Hindi pa naisusumite ng Malacañang ang National Expenditure Program (NEP) para sa 2022.

Sinabi ni Salceda na ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay mapipigilan ng sapat na suplay.

Isa umano sa mga paraan upang mapataas ang suplay ay ang alisin ang mga limitasyong ipinataw ng batas sa laki ng lupa, paggamit nito at pagmamay-ari.

Nabatid na nakipagpulong si Salceda kay Agriculture Secretary William Dar noong Biyernes at naghahanap ito ng mapagkukuhanan para mapataas ang budget ng DA. (Billy Begas)