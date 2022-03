Agricultural smuggling, sobrang importasyon babalatan ni JV Ejercito

Sakaling makabalik sa Senado, inihayag ni dating Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na kanyang paiimbestigahan ang agricultural smuggling at iba pang anomalya sa importasyon ng produktong agrikultura.

“‘Di natin mapapataas ang lokal na sektor ng agrikultura kung patuloy ang pagpasok at pang-angkat at pag-import ng mga produkto, whether smuggled or not,” pahayag ni Ejercito sa isang media briefing.

“Kailangan talaga, kung sakaling ako’y makakabalik, ay imbestigahan talaga ‘yan. Bakit tuloy-tuloy ang importation? Alam naman natin kung bakit. Talagang may anomalya na nangyayari,” dagdag pa niya.

Ayon sa dating senador, ang walang patid na agricultural smuggling sa kabila ng pagsabatas ng Anti-Agricultural Smuggling Law, kung saan isa siya sa may-akda, ay patuloy na nagpapahirap sa mga magsasaka sa bansa.

“Dapat maging self-sustaining tayo. We want to support local agriculture. Ang problema, through the years, ‘pag pumapasok ang smuggled na bigas, halimbawa, bagsak ang presyo ng palay,” ani Ejercito.

“Kawawa ang magsasaka. Mababa na ang kanilang kita, pag pumasok ang smuggled na bigas, lalong babagsak at lalong walang kikitain,” sambit pa niya.

Binigyang-diin ni Ejercito na isang uri ng pagsasabotahe sa ekonomiya ang agricultural smuggling.

“‘Pag wala silang kita, ang ekonomiya natin, mas mabagal ang takbo. Siyempre, mababawasan ang purchasing power ng tao. So it’s considered economic sabotage,” ani Ejercito. (Dindo Matining)