‘Agot inggit ka lang kay Jinkee’

sdc

Binalikan ng ilang netizen si Agot Isidro, matapos sitahin ng huli ang pagbabalandra ni Jinkee Pacquiao ng kanyang mga mamahaling bisikleta.

Matatandaang binira ng aktres ang pag-post ni Jinkee ng Hermes at Louis Vuitton bicycles nito sa Instagram kamakailan.

Nang nilinaw ni Agot ang kanyang pahayag para sa asawa ni fighting senator Manny Pacquiao, marami ang hindi sumang-ayon sa aktres.

“Sinabi ko naman na wala akong pakialam kung saan ginastos ang kaperahan. i’m sure marami na rin ang natulungan. ang sa akin lang, kailangan ba namin makita yan, sa gitna nang paghihirap na dinaranas ng nakararami?” sey ni Agot.

Tugon ng ilang netizen, “inggit ka lang.”

Bragging is only perceived by the jealous eyes. There is nothing wrong with what Jinkee posted. If you see someone celebrating her victories amidst the pandemic, does that make you miserable? If yes, then something is wrong with you, not her.

— 𝐊𝐀𝐓𝐑𝐈𝐍𝐀 (@KtrnnillasN) July 9, 2020