Agot binantaang papatayin, sasabuyan ng asido

Hindi man kinakabahan o natatakot, pero ibinahagi ni Agot Isidro sa kanyang social media post ang tungkol sa death threat na kanyang natatanggap dahil sa kanyang pagiging masyadong outspoken lalo sa larangan ng pulitika.

Isa nga sa kanyang natanggap ang ibinahagi niya kung saan sinabi ng netizen na malaman lang daw niya kung saan ang kanyang presscon ay talagang pupuntahan siya nito para sabuyan ng asido upang malapnos ang kanyang mukha.

Kalokah, huh!

Ayon nga sa kanya, kailangan ba talagang umabot na ito sa ganito na pati buhay niya ay nasa bingit na ng kamatayan dahil lamang sa kanyang pagsasabi base sa kanyang sariling papanaw at opinyon?

Gayun pa man, may isang concerned citizen ang nag-report nito sa PNP Hotline na inaksiyunan naman kaagad ng mga alagad ng batas.

Ang pagkakaalam ng actress-singer ay blocked na ang account ng nasabing netizen at maaaring iniimbestagahan na rin ito.

Artista nga naman si Agot at very visible siya ngayon dahil sa kanyang role sa Asintado. Kumbaga, madali siyang puntahan ng sinumang may balak na gawin sa kanya lalo na ang may mga utak-kriminal.

Sa panahon nga naman ngayon, na kahit sa loob ng bahay ay nagagawang patayin ang gustong patayin, hindi rin naiiba rito ang buhay ni Agot o kahit sinumang artistang binabalakan ng hindi maganda.

Naku, better yet talaga ay maging mapagmatyag, noh!

Life is too short, ‘wag naman nilang kunin kaagad.

‘Yun na!