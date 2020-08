Agosto 6: Pista ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon!

Ginugunita ng Simbahan ang kagila-gilalas na karanasan ng mga apostol sa pagbabagong-anyo ni HesusKristo sa bundok ng Tabor kung saan nabunyang ang kadakilaan at kaluwalhatin ng Panginoon (Cfr. Mt 17:1-19)

Marahil, hindi nagkataon na matapat sa kasagsagan ng pandemya ang nasabing Pista sa layon nitong panatilihin at patatagin ang ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, sakit at kabalintunaan.

Kung paano ipinamalas ng langit kina Apostol Pedro, Santiago at Juan ang malalim na kahulugan ng pagiging Diyos ni Hesus, ipina-aala sa atin sa gitna ng krisis na ginhawa ang kasunod sa bawa’t kalbaryo.

Sa pinagpalang bundok nahayag ang katotohanan na si Hesus ang katuparan ng lahat ng pangako ukol sa Mesiyas. Ang pagliliwanag sa bagong-anyo ng Panginoon ay garantiya na hindi sa kamatayan natatapos ang lahat, may forever sa kabila!

Sa pagdiriwang ng Pista, pinapalakas ang ating loob ng Diyos sa gitna ng kumakalat na peste. Giit ng Simbahan, tiyak ang tagumpay ng mga tapat sa Diyos dahil sa pag-asang dulot ng liwanag ni Kristo.

Ang panandaliang pangitain ng kaluwalhatian ni Hesus ang magbibigay tapang sa atin ngayong panahon ng pandemya upang magpatuloy sa pananalig sa Diyos sa gitna ng kagipitan.

Ayon kay Bishop Teodoro C. Bacani, Jr, DD: “God gives all of us ‘transfiguration experiences’ which he wants us to look back in order to fortify us in our struggles.” Isang ‘patikim’ aniya ng tagumpay ng Diyos para sa mga mananampalataya ang pagbabagong-anyo ni Hesus upang patuloy nating pasanin nang buong pag-ibig ang ating mga krus.

Nawa magsilbing inspirasyon ang pangitanin sa bundok ng Tabor sa patuloy nating pag-asa at tiwala sa Poon lalo na ngayong panahon ng pagsubok. Sa kabila mga paghihirap, maging sa harap ng kamatayan, ipinangako ng Diyos ang matamis na kaluwalhatian.