Agosto 30, dineklarang National Press Freedom Day

Inaprubahan ng Kamara ang panukalang nagdedeklara ng August 30 kada taon bilang ‘National Press Freedom Day’.

Sa botong 203 pabor, inaprubahan ng kapu­lungan ang House Bill No. 9182 na kumikilala sa kaarawan ni Marcelo H. del Pilar, ang tinaguriang ama ng ‘Philippine journalism’.

Nakapaloob sa panukala na upang matiyak na makahulugan ang paggunita ng National Press Freedom Day, la­hat ng ahensiya ng pamahalaan, Armed Forces of the Philip­pines, Philippine National Police, mga government-owned and controlled corporation, mga local government unit at pribadong sektor ay dapat magbigay ng sapat na panahon at pagkakataon sa kani-kanilang mga em­pleyado na lumahok sa ano mang kaukulang aktibidad na gagawin sa kani -kanilang tanggapan. (Eralyn Prado)