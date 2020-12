Aginaldo sa mga inaanak next year na- Duterte

“Marami pa namang Pasko.”

Punto ito ni Pangulong Rodrigo Duterte habang pinapayuhan ang mga batang Pinoy na huwag munang manghingi ng regalo mula sa mga ninong at ninang ng mga ito habang may pandemya.

Kasi raw, baka mas tumaas ang tsansang magkahawaan sa COVID-19 habang holiday season.

“There is always a time. Now is the time to be… hindi naman sedentary, but iyong kalma muna. Tutal, marami pa namang Pasko eh,” sabi ng Pangulo sa kanyang public address na inere kagabi, Disyembre 16.

“Huwag na kayong maghingi-hingi sa mga ninong, ninang kasi kaawa ‘yung mga ano. Tapos maglabas ‘yung ninang mo pati ninong, mamili diyan sa kung saan-saan. Idamay mo lang,” giit niya pa.

Sa susunod na Pasko na lang aniya mamasko ang mga bata, at ang dapat na gawin sa ngayon ay ipagdasal ang Pilipinas at ang mga maysakit.(RC)