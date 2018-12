Agila Legends tuloy ang ratsada

Tuloy pa rin ang pasada ng AGI­LA LEGENDS ni future Gov. Christian Natividad na sina Ej Fiehl, Rodney Santos, Allan Caidic, Bal David at Marlou Aquino na nagpaunlak ng laro sa Barangay Masagana, Pandi, Bulacan at isinabay na rin sa ika-80 kaarawan ni KOY SANDIL.

Sa naturang okasyon kasama na rin ang pamamahagi ng motorcycle patrol sa bawat barangay ng Pandi. At siyempre hindi mawawala ang tulong ng kanyang mga masisipag na anak na sila MARIO at JOEL SANDIL.

Nakalaban nila sa isang exhibition game ang SAN JACINTO CATHOLIC SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION na ginanap ang laro sa Don Jose Abarcar Memorial Center.

***

Namigay naman si George Li ng San Jacinto, distributor ng SMB products ng mga pampasalubong tulad ng bangus at dressed chicken na siya rin ang distributor ng Jollibee chicken at atbp.

***

Nagpa-lunch naman si Tita Editha Coquia ng Señor Tesoro College of Culinary of Arts kung saan inihain niya sa amin ang mga seafood gaya ng sugpo, alimango, bonoan bangus at iba pa kasalo ang Legends na sina Allan Caidic, Bobby Jose, Bal David, Ej at Noli Locsin sa kanyang restaurant.

***

Kung pagdating sa kakanin at meryenda ang pag-uusapan. Sa probinsya ng Bulacan namin natikman ang sari-saring biko, suman, hot & cold ginatan, tokwa’t baboy na ibang style, latik atbp.Kadalasan meron silang inihahandang menudo, inihaw na tilapia at bulalo o ‘di kaya’y papaitan. Sa muli!