Agawan sa WPS payapang resolbahin – Duterte

Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat resolbahin sa isang mapayapang paraan, alinsunod sa international law ang sigalot sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Ang pahayag ay ginawa ni Duterte sa Retreat Session ng virtual 13th Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit kung saan sinabi ni Duterte na dapat manatiling nagkakaisa ang bansa sa pagsulong ng kapayapaan, istabilidad at kasaganahan sa South China Sea.

Gayundin, dapat aniyang kilalanin at igalang ang interes ng mga stakeholders.

“There can be no real peace if the strong trample on the weak – just because it can. There can be no other acceptable basis for a just maritime order but the law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea,” ayon kay Duterte.

Samantala, pinasalamatan naman ni Duterte ang ASEM partners na nagpahayag ng kanilang suporta na sundin ang rule of Law sa SCS.

“This is as it should be – the entire community of nations – workin­g for peace, committing to stability and upholding the majesty of the law,” dagdag ni Duterte.

Una nang nagpahayag ng pagkasuklam si Duterte sa pagkanyon ng tubig ng Chinese vessel sa dalawang barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. (Juliet de Loza-Cudia)