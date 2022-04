‘Agaton’ humina na ang werpa, pag-entra ni ‘Basyang’ binabantayan

HUMINA at halos hindi na gumagalaw ang bagyong ‘Agaton’ habang binabantayan na ang pagpasok sa bansa ngayong gabi ng ikalawang bagyo na tatawaging ‘Basyang’.

Ayon sa Philiipine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), uulanin pa rin ngayong araw ang ilang lugar sa bansa dahil sa taglay na hangin ng bagyong ‘Agaton’ na umaabot sa 45kph at pabugsong 60kph sa Tanauan, Leyte bago ito humalo at malusaw sa pagpasok sa bansa ng mas malakas umanong bagyo na si ‘Basyang’.

Sa ngayon ay nasa Storm Warning Signal No. 1 pa ang Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu at Bohol.

Dahil dito ay uulanin pa rin ang Sorsogon, Masbate, Romblon, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern at central Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Dinagat Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon at Bicol Region.

Samantala, nakataas pa rin ang storm surge sa loob ng susunod na 24 oras at ipinagbabawal pa ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat.

Namataan naman ang paparating na si ‘Basyang’ sa silangan ng Southern Luzon sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility (PAR) taglay ang lakas ng hangin na 100kph at bugso na 125kph. (Tina Mendoza)